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呼應賴清德總統所揭示的「韌性醫療」政策方向以及衛生福利部推動的「國家藥物韌性整備計畫」，高醫醫療體系今（15）日與台灣先進正式簽署合作意向書（MOU），本次合作以「國產國用」為核心戰略進行產學合作，整合醫學中心臨床量能與產業研發實力，建立涵蓋研發設計、臨床驗證到實際應用的一條龍合作模式，強化台灣在關鍵醫材領域的自主供應能力，打造具高度韌性的醫療體系。高醫院長王照元表示，高醫長期推動跨科整合與臨床創新機制，透過「臨床共創」模式，讓第一線醫療人員直接參與醫材設計與優化，建立以臨床需求導向設計為核心的開發流程，不僅顯著提升產品臨床實用性，也有效縮短研發與驗證時程，加速創新成果導入臨床應用。同時，高醫亦從教育端扎根，透過醫工整合、跨域課程與臨床實作平台，培養兼具臨床判斷與技術整合能力的關鍵人才，為台灣醫材產業建立長期競爭優勢。台灣先進副總經理陳榮健表示，公司具備從研發到製造的一條龍能力，尤其是腹腔鏡微創手術器械已在國際市場具備高度競爭力。此次與高醫合作，將建立完整臨床驗證與回饋機制，以實證數據驅動產品持續優化，提升品質與安全標準，加速國產醫材導入臨床體系。目前雙方已於大腸直腸外科、婦產部、一般及消化系外科、神經外科、骨科部、外傷及重症外科等多領域啟動合作，規劃發展的項目包含大腸直腸外科使用之圓形腸吻合器，讓醫師針對荷包縫合更便利、降低吻合處滲漏率；婦產部合作開發的子宮肌瘤縫合夾及血管夾能大大減少手術中出血及手術時間；一般及消化系外科的AI監控腹腔鏡套管預期能減少術後肚皮疼痛；神經外科計畫發展顱骨螺絲；骨科部則將發展骨水泥穿刺針；外傷及重症外科規劃發展快速傷口閉合系統。另外也將更進一步結合數位科技，推動智慧微創手術平台建置，打造智慧化手術支持系統，不僅提升手術精準度與照護品質，也作為國產醫材臨床驗證與展示的重要基地。在國際布局方面，雙方亦將攜手推動台灣醫材進軍全球市場，透過臨床實證、技術交流與合作平台，提升品牌能見度與市場競爭力，讓台灣在全球醫療供應鏈中扮演更關鍵角色。