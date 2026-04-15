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前民眾黨中配立委李貞秀遭中評會決議開除黨籍喪失立委資格，事後開始砲口朝向黨內，昨日上政論節目開撕主席黃國昌與立院黨團主任陳智菡等人，更怒轟新竹市長高虹安是民眾黨罪人。對此臉書粉專「聲量看政治」分析李貞秀7日聲量曲線，發現小草聲量幾乎貼地，照理說黨內鬥爭民眾黨支持者應該高度關注，但卻沒有明顯量能，這通常不是因為不在乎，因為太難面對，所以小草沒啥聲量不代表平靜，「反而可能代表他們正處於羞恥、防衛、失望與切割交錯的尷尬狀態」。李貞秀近日來成為話題焦點，更在昨日爆破民眾黨引發熱議，對此臉書粉專表示，從本月7日到13日的YT直播觀看數來看，泛綠長期壓倒性最高，泛藍次之，泛紅與泛白小草幾乎貼地。這代表李貞秀風波在這7天裡，除了被當成民眾黨內部的正常爭議，也同時在一場更大的國安、認同、政黨清算鬥爭與政治嘲諷的集體政治秀之中。該粉專分析，泛綠7日衝到約4萬，之後雖然有跌下來，但10日後又穩定維持在2.7萬到2.8萬左右；泛藍大致在2千到3千多之間；泛紅只有幾百；泛白幾乎趨近零。如此落差，顯示李貞秀對所有陣營的意義完全不同。該粉專表示，泛綠除了看熱鬧，也在做「認同確認」。從近期的新聞來看，李貞秀這波輿情有三條主線，第一是中國身分與國安疑慮；第二是空氣質詢、對所有人哭訴、問政表現失序等問題；第三是民眾黨內部的內鬥與開鍘。這三條線一合在一起，對泛綠支持者來說，除了吃爆米花看政治八卦，也有一種「老子早就說過」的先知爽感。所以泛綠直播觀看數特別高，背後最大的主因，是因為她成了驗證小草黨問題的樣本。粉專指出，當李貞秀或民眾黨被證明有「親中風險」、「用人失敗」時，本土派會有很強的觀看慾望，因為李貞秀的每一次失言、被黨內切割，都在強化本土派每每的驗證。換句話說，對泛綠而言，李貞秀是小草黨是不是有存在價值的證據。因此7日首波高峰，像是一場集體驗證；10日後重新升高，則是因為本土派大家在等民眾黨如何開鍘切割、是否承認自己有錯。泛藍部分，粉專指出觀看量不高，但有很強的「比較式旁觀」，泛藍的模式是冷眼旁觀。大約2千到3千多的量，代表藍營支持者有關注，但沒有把這件事當作自己的事。因為李貞秀本來不是藍營自己招來的人物。泛藍的心理，可能也包含著「你們柯文哲、黃國昌平常講自己比較清新、比較理性，現在怎麼也演成這樣？」這是一種看衰小的旁觀。粉專提到，當然泛藍也不敢太涉入，原因很簡單，李貞秀爭議牽涉到中國、中配、統戰疑慮、對中關係這些題目，而這些題目本身對藍營也有敏感性。藍營可以笑民眾黨出包，卻不一定願意把這條線一直放大，因為放大到最後，也可能燒回自己。所以泛藍聲量有，但始終拉不起來。這是一種有限度利用、避免引火上身的政治心理。而泛白部分，粉專指出全黨進入「認知失調」，最值得注意的其實是小草的聲量幾乎貼地。照理說，李貞秀是該黨內部爭議人物，民眾黨支持者應該高度關注，但圖上卻沒有明顯量能。這通常不是因為不在乎，因為太難面對。粉專說明，當支持者遇到讓自己尷尬、無法辯護、又會傷害群體形象的事件時，最常見的反應有三種。第一種是防衛性忽略，不看就不用處理認知失調；第二種是等主席定調，在柯文哲、黃國昌、黨中央還沒完全給出明確說法前，支持者會先觀望，不願投入情緒；第三種是快速切割李貞秀個人，把問題縮成「她個人有問題」，避免延伸成「黨的用人、價值與路線有問題」。所以小草沒啥聲量，不代表平靜，反而可能代表正處於羞恥、防衛、失望與切割交錯的尷尬狀態可能性。最後泛紅量小，但在試探能不能改寫成「被迫害敘事」，泛紅的量很小，只有幾百上下，代表這件事雖然碰到中國、中配、認同這些敏感詞，但對泛紅來說，李貞秀並不是值得大規模動員的中心人物。不過泛紅最可能的操作方式，不是直接護航，他們可能正在試圖把事件重新包裝成「陸配被妖魔化」、「台灣政治排斥特定身分」、「民進黨藉題打壓」。只是這條線為什麼沒有拉高？因為事件後來不只是身分問題，李貞秀的表現連著問政、黨內爭議、利益交換指控、內鬥爆料一起爆。當一個人物的爭議太複雜、太難洗白時，中國可能也不敢把她塑造成乾淨的統戰樣板。粉專表示，這波聲量是「看一場公開處刑」的政治標本，如果把輿情一起看，這幾天的標題幾乎都集中在幾個負面戲劇框架，包括「空氣質詢」、「哽咽哭訴」、「中評會開鍘」、「爆料」、「對價求償」、「遭開除」。說明李貞秀這7天是在被他自己、媒體與群眾共同塑造成一個失控、失格、失去保護傘的人物。這7天的輿情，說穿了只是一場把身分爭議、政黨失敗、國安焦慮與媒體戲劇化全都綁在一起的示範案件，李貞秀沒有了自己，成了各陣營投射情緒的象徵，「真正被強化的，是社會對小草黨的負面想像」。