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前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，隨即展開絕地大反攻，除了砲轟黨主席黃國昌之外，同時也點名立院黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫，指控自己是遭對方逼宮辭職，甚至痛批夫妻倆是「民眾黨的蛀蟲」，質疑他們「拿了那麼多錢，卻如此對待曾付出的同志」。對此，作家林承彥直言，陳智菡算是狠角色吧，印象中她真的鬥走好多人。林承彥回憶，，當時其擔任立院黨團副主任，屬於陳智菡的下屬，曾傳出遭到對方霸凌，楊寶楨甚至一度在鏡頭前落淚，之後轉往基隆發展；，身為創黨元老的她，曾多次與陳智菡發生衝突，最終轉往台中發展，並曾公開透露感受到排擠，因此與黨中央核心漸行漸遠。此外，林承彥也提到，，其與陳智菡不合算是非常浮出檯面的，衝突時有所聞。謝立功被鬥走後，仍持續對民眾黨內狀況提出批評，尤其多次點名陳智菡。最後，林承彥將話題拉回，直言：「死在陳智菡手上的冤魂不計其數，連我這路人隨便想就想到這麼多，真奇怪，柯文哲這麼聰明，怎麼會都沒發現，還這麼信任她，給她這麼高的薪水？」相關言論也引發網友熱議，紛紛留言表示「不愧外號戰狼」、「她想當立委啦」、「因為物以類聚，跟柯嫌同一個樣」、「內外都鬥，爽領20萬」、「茶味十足，非善類」、「不是他狠，是tmd太廢，所以才會小人得志」、「因為手下就是要有這種瘋狗，才能切割跟把不聽話的搞掉」、「他的面相看起來就是個咄咄逼人型的鬥雞性格」。