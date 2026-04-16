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▲何潤東飾演的項羽（上）被拿來和張凌赫飾演的武安侯（下）做對比，意外讓何潤東漲粉百萬。（圖／微博＠老友lya）

▲木村拓哉貼出工藤靜香童年時期的缺牙照片，祝老婆56歲生日快樂，高調放閃。（圖／木村拓哉IG@takuya.kimura_tak）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（16）日的娛樂話題搶先看，李珠珢的前學姐、韓職起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）昨日發文宣布自己要退隊，理由疑與職場霸凌有關，掀起關注。近日何潤東意外被張凌赫在《逐玉》中的表現帶紅，粉絲稱讚何潤東更有將軍氣勢，他謙虛笑說不同的戲，自己和張凌赫完全不能比。日本天王木村拓哉在愛妻工藤靜香生日當天罕見放閃，PO出工藤靜香幼年時期缺牙的萌照，祝她生日快樂。鄭嘉睿15日突宣布辭職，並揭露長期遭受職場霸凌的困境。她表示曾被當眾辱罵、承受言語暴力，壓力大到比賽前躲在廁所痛哭，最終甚至被迫離場，無法完成與粉絲的約定。她坦言目前已離開啦啦隊並接受治療，靠著同樣受過傷的同事支持才撐過低潮。對於未來是否重返舞台仍不確定，但會努力療傷，也呼籲外界重視言語暴力的傷害，盼類似事件不再發生。何潤東14年前在電視劇《楚漢傳奇》演過項羽，近日在《逐玉》播出後，這個角色竟再次爆紅，被拿來看張凌赫飾演的「武安侯」作對比，認為何潤東更霸氣、更適合演將軍，何潤東還因此漲粉百萬。對此，他昨日在記者會上謙虛表示，雖然自己還沒時間看《逐玉》，但他認為是不同性質的戲，兩個角色完全不能這樣拿來相比，算是幫張凌赫說話了。木村拓哉與工藤靜香結婚多年，一向作風低調。14日適逢工藤靜香56歲生日，木村拓哉罕見在社群曬出她童年缺牙照，甜喊「happy birthday」表達祝福。兩名女兒也同步發文幫媽媽慶生，大女兒木村心美幽默稱媽媽是「辣妹」，並曬出反差合照；小女兒木村光希則貼出和媽媽臉貼臉的親密照，告白「世界最棒的老媽」，一家人互動相當溫馨，引發關注。