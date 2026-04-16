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美伊有望重啟談判，市場對中東局勢降溫的預期升高，美元指數再跌破98，台北股、匯市今（16）日早盤持續走揚，新台幣兌美元升破31.6元，一度來到31.56元，升值9分。就國際匯市來看，美元指數站回98後又回跌到97.98。不過，美國聯準會（Fed）報告指出，美國企業與家庭仍在適應川普關稅政策之際，也因伊朗戰爭導致能源價格飆升而受到衝擊，而許多企業採取觀望態度，近幾週全美多數地區經濟活動增加，就業情況持穩。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從159.01上揚至158.66，韓元兌美元自1475.6升至1472.2，目前在1473.4附近，而離岸人民幣兌美元從6.8178升至6.8114。至於新台幣兌美元今日早盤以31.61元、升值4分開出，在美元弱及台股走揚之下，新台幣進一步升破31.6元，一度來到31.56元，升值9分，目前在31.56元至31.58元盤整。