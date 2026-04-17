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NB春日遊樂園正式開園！SNOOPY現身華山劇場草地

▲巨型史努比氣偶驚喜登場。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NB春日遊樂園有SNOOPY助陣。（圖／記者蕭涵云攝）

免費入場！玩球池尋寶三大遊戲拿好禮 最大獎送出華航日韓機票

《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場，發現園區內的遊戲難度都很友善，像是籃球框又近又低，是女生也能輕鬆投進的程度，根本狂送大家禮物啊。

▲「球池尋寶」撈出同色小球就能過關。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「空心籃球」高度距離都很親切，投中一球就給過。（圖／記者蕭涵云攝）

入園送購物金100元！

打卡送NB BOY貼紙及飲料！

互動「完成任一遊戲」就抽獎！

▲超可愛好禮有樂遊氣球、造型雪糕、爆米花等。（圖／New Balance提供）

▲NB BOY購物袋盲盒有3款，袋子還能收納到吊飾裡。（圖／記者蕭涵云攝）

通關禮加碼送！

秀穿搭抽華航日韓來回機票！

▲現場還有可愛的反光鏡也是必拍打卡點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲瘦子以藍綠色NB BOY T-shirt 搭配短褲與褲鏈，配以740新色穿搭；高爾宣則穿上NB BOY白色T-shirt及淺色短褲，搭配740新色。（圖／New Balance提供）

瘦子、高爾宣領銜！《NB BOY 樂遊季：春日大聲唱》演唱會

▲瘦子、高爾宣開園熱唱。（圖／New Balance提供）

▲《NB BOY 樂遊季：春日大聲唱》卡司陣容。（圖／New Balance提供）

HOKA號召7,000英呎垂直挑戰！贏取整年跑鞋與UTMB世界殿堂門票

▲Speedgoat 7即日起，於全台HOKA指定通路正式上市。（圖／HOKA提供）

運動鞋New Balance打造NB春日遊樂園！即日起至4月19日在華山文創園區免費入場爽玩，挑戰球池尋寶、空心籃球、記憶翻牌，抽獎樂遊氣球、造型雪糕等好禮，還加碼送NB BOY購物袋盲盒與購物金；穿著NB鞋款於活動現場拍照，完成指定社群任務還有機會抽中華航空日韓來回機票；晚上再聽《NB BOY 樂遊季：春日大聲唱》演唱會，瘦子、高爾宣、蛋堡、熊仔、婁峻碩、蕭秉治輪番開唱太享受。運動鞋New Balance今年迎接春季，以「草地 × 音樂 × 日光」為靈感，在華山劇場草地上，打造「NB 春日遊樂園」號召民眾一起玩！門口豎起高高的NB BOY氣偶迎接大家，一旁還有史努比及糊塗塌客漫步，尤其巨型SNOOPY氣偶裝置超可愛陪伴大家，粉絲一定要把握機會合照。「NB 春日遊樂園」可以免費入場玩遊戲拿禮物！New Balance貼心規劃「球池尋寶」、「空心籃球」、「記憶翻牌」，三大趣味互動遊戲即日起至4月19日12:00-17:00快來挑戰。現場提供五大優惠寵粉。◾️（使用期限至4月22日）。◾️◾️（每個遊戲每人限領一次）。◾️（每人限領一次，盲盒兌換與購物金使用日期4月17日至4月22日，兌換指定NB門市：復興SOGO、忠孝SOGO、敦化門市、西門門市、信義1906門市、信義A11門市）。◾️共兩組（每組共一張）。《NB 春日遊樂園》白天好玩、夜晚還會轉換成《NB BOY 樂遊季：春日大聲唱》的演出舞台，繼昨日開園由瘦子E. SO、高爾宣OSN、Marz23揭開序幕；4月18日由熊仔、怕胖團、蛋堡接力演出；4月19日則是蕭秉治、持修、黃大謙、婁峻碩SHOU壓軸登場。雖然演唱會門票名額已抽完，記者偷偷分享，現場其實是開放場地，若沒抽中名額的粉絲想聽歌，在附近都還是聽得到漏音喔，但建議大家遵守秩序，避免帶給場內困擾，場外自在聽歌也可以很Chill。而HOKA則發出專業挑戰！鼓勵跑者持續挑戰自我極限，號召跑者即日起至5月8日，透過Strava平台記錄訓練足跡，於30天內挑戰累積爬升7,000英呎（2,124公尺）。只要大家在期限內達成目標，即可獲得數位勳章，（不含總決賽Mont Blanc），。