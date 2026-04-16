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國民黨台中市北屯區議員初選電話民調今（16）日正式啟動，「傳承與團結」成為選戰勝負關鍵。民調首日，資深市議員陳成添親自帶領接班人、八年級優秀青年吳宗學，前往松竹路與昌平路口向通勤市民致意。陳成添感性強調，兩人不僅是師徒，更早已如同家人，呼籲鄉親將對他的信任轉化為對年輕一代的支持。陳成添表示，吳宗學是他多年來近身觀察、非常欣賞的年輕人，從基層服務中展現出紮實的實力與熱忱。陳成添感性表態，決定交棒給宗學，是因為我信任他具備延續服務的精神與創新思維。他通過了我嚴格的監督與考察，我有信心他能接下這份重擔，維持服務品質的優良傳承。另外，針對近期地方流傳「吳宗學有加權、穩當選」等刻意誤導的耳語，陳成添也罕見展現嚴正回擊。他直言，這是典型的政治操作，意圖透過謠言讓支持者鬆懈、進而影響民調結果。陳成添力挺吳宗學是一路踏實做事、靠口碑贏得肯定，不該被這種操作淹沒。請鄉親不要被誤導，接到電話一定要堅定說出「唯一支持吳宗學」。面對街頭熱情揮手迴響的民眾，吳宗學表示，前輩陳成添議員的言傳身教是他最寶貴的資產。他強調，面對選戰中的紛擾，他會「用汗水代替口水」，將陳議員的栽培轉化為服務市民的能量。身為團隊中最優質的八年級生，他已做好充分準備，守護北屯的每一份託付。