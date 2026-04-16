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周建安表示，脂肪分布有不同特性，民眾可透過簡單的「辨識法」初步判斷：

皮下脂肪： 以腹部為例，腹部用力時，若能輕易捏起一層柔軟贅肉，多半屬於皮下脂肪。容易影響外觀，如手臂鬆軟、腰腹粗壯，雖然對健康直接威脅較低，卻是最難消除的體態脂肪。

以腹部為例，腹部用力時，若能輕易捏起一層柔軟贅肉，多半屬於皮下脂肪。容易影響外觀，如手臂鬆軟、腰腹粗壯，雖然對健康直接威脅較低，卻是最難消除的體態脂肪。 內臟脂肪： 若腹部隆起且觸感較為緊硬，不容易捏起贅肉，多半為內臟脂肪，例如常見的「啤酒肚」。由於堆積在器官周圍，與糖尿病、心血管疾病風險密切相關。

針對「體重下降、體態沒明顯改變」的停滯困境，周建安建議回歸「飲食為主、運動為輔」的原則

優先處理內臟脂肪： 透過調整飲食比例，如211餐盤，穩定胰島素與代謝狀態，先改善健康，再進一步調整體態。 避免肌肉流失： 補充足夠蛋白質是維持代謝率的關鍵，否則即使體重下降，也容易快速復胖。 專業身體分析： 透過儀器監測掌握脂肪分布，由專業團隊介入調整策略，避免徒勞無功的盲目減重。

體重計數字降了，肚子上的「游泳圈」卻還是消不掉？醫師提醒，多數有減重需求的人屬於「內臟脂肪」與「皮下脂肪」混合堆積，若只靠減少熱量攝取，難以撼動小腹；更可能陷入「泡芙人」陷阱。而研究顯示，飲食搭配運動，更可減輕體重。新陳代謝暨減重專科醫師周建安提到，一名30多歲女性上班族，不喜歡運動卻又想改善體態，反覆使用代餐與極端飲食控制做為減重手段，減重期間每日熱量甚至不到600大卡。雖然3個月內瘦下近15公斤，但只要一恢復正常飲食便迅速復胖。周建安說，錯誤的減重方式，甚至讓身體出現疲勞、落髮、指甲斷裂、經期不順等狀況，最後只好到診所求助。經檢查評估後，發現個案體脂率高達46% ，脂肪大量堆積在腹部、臀部與大腿，四肢肌肉則因為長期熱量不足大量流失，成為典型的「泡芙人」。因此即使體重下降，最困擾的小腹仍改變有限。不過，多數民眾屬於混合型脂肪，因此減重策略不能只靠單一方法。周建安認為，減重應以改善代謝健康為核心，而非只追求體重數字。若在減重過程中出現體重下降但體態未改善，或長期停滯的情況，建議透過醫療專業進行身體組成與脂肪分布評估，再依個人狀況調整飲食與生活型態策略，才能真正長期維持健康，告別頑固脂肪。