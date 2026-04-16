我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭馥儀（左）和李秉諭（右）換上制服拍MV，像在拍純愛日劇。（圖／華研音樂提供）

▲李秉諭（右）跨刀和鄭馥儀（左）一起拍MV，重現校園生活。（圖／華研音樂提供）

人氣偶像團體AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸），日前才因溫馨接送啦啦隊女神峮峮，兩人傳出緋聞而備受矚目，近期他跨刀出演清新女聲鄭馥儀的全新「校園三部曲」MV，兩人嫩穿學生制服，飾演排球社帥氣學長與靦腆學妹，重現心跳爆表的校園純愛生活，帥氣模樣也讓歌迷大讚，簡直是制服殺手。自2024年以多首翻唱歌曲走紅的鄭馥儀，在2026年推出全新的「校園三部曲」系列，包括〈學妹〉、〈不是朋友的朋友〉與〈樓梯間唱的歌〉，以學妹視角詮釋青春期那種曖昧與不安全的幽微心情。最令粉絲驚喜的是，在〈學妹〉及〈不是朋友的朋友〉兩首MV，邀請到李秉諭擔綱男主角。在〈學妹〉MV裡，李秉諭多以側臉、背影神祕出現，但他在光影下穿著制服的帥度依舊爆表。鄭馥儀與李秉諭原本互不相識，初見面就在拍攝現場。鄭馥儀隊李秉諭的小臉很驚訝，坦言一開始很緊張，幸好學長很親切。李秉諭則對馥儀印象深刻，認為她外表靦腆內向，變熟後才發現她內心能量很高、個性活潑。李秉諭表示，為了呈現真實感，MV中兩人在學校相處、聊天的過程，其實是真的在認真了解彼此，「大家在畫面裡看到的互動，都是我們最真實的反應。」雖然是拍片，但是以真聊天激盪出的火花，讓整部作品充滿了戀愛濾鏡。已經離開校園生活的兩人，為了MV再次穿上制服。李秉諭帥氣回歸學生樣，讓他感觸良多：「穿上制服那一刻，瞬間聯想到高中的自己，甚至有一種想再回去當一次高中生的衝動。」而高中就讀女校的鄭馥儀，則開心地體驗了現實中沒有過的學長生活，直呼像是「現實被套上了濾鏡，變成了浪漫的故事」。李秉諭在片中飾演排球社風雲人物，他表示自己球技其實一般般，為了在鏡頭前出現專業殺球架勢，不僅提前做功課揣摩，拍攝現場更請工作人員充當臨時教練特訓，才完美撐起排球校隊的氣場。