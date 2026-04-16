我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊有望重啟談判，市場對中東戰火停歇的預期再起，美元指數一度失守98，加上台股走揚，新台幣兌美元今（16）日早盤順勢突破31.6元關卡，一度來到31.522元，大升1.28角，眼看快升破31.5元，而累計4月以來更已強升逾4角，升幅超過1%。對此，外匯專家李其展上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，目前新台幣已進入新的波動區間，後續走勢要看能否突破31.3元，才有可能進一步挑戰31元整數關卡。李其展分析，目前美元指數仍在95.55至100.4這個大區間內震盪，這趨勢還沒結束，因此，美元指數在這區間上下震盪都是正常，要再往下破，即跌破95.55，美元才算進一步走弱，目前美元呈現震盪偏弱格局他表示，目前主要是新台幣轉強，除美元走弱因素之外，還有台股強、外資回來，之前新台幣兌美元主要在31.7元至32元之間震盪，隨著新台幣升破31.7元之後，現階段已進入新區間，預期將在31.3至31.7元震盪。由於新台幣兌美元今日早盤已升破31.6元，甚至一度來至31.522元，有望挑戰31.5元，甚至可能繼續向31元靠攏。對此，李其展認為，要先看新台幣能否突破31.3元，若升破31.3元，才可能進一步挑戰31元，開啟新一波升值走勢。其實，新台幣4月以來大幅走揚，從4月2日收盤價31.972元升至4月15日收盤價31.65元，大升3.22角，升幅逾1%，今日早盤更升破31.6元，來到31.522元，逼近31.5元，更已強升4.5角，升幅1.4%。也由於新台幣4月以來大幅升值，市場也關注央行的防守態度。李其展認為，央行先前因擔心新台幣太弱會加劇國內高通膨壓力，因此，並不希望新台幣過度貶值。雖然目前不確定央行是否會有新的政策方向，但預期仍傾向於維持新台幣偏升的格局，藉此抵銷進口成本，有助物價上漲壓力，減緩停滯性通膨的發生。至於投資人及有美元需求的民眾，李其展表示，在目前美元區間震盪、走勢偏弱的情況下，建議美元有拉回，可採取「分批買入」的策略，以分散匯率風險。