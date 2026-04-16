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▲子瑜說過理想型要孝順、愛狗，還要很愛她。（圖／IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE成員周子瑜，近日與「國民老公」許光漢無端爆出熱戀消息，引發外界高度關注，許多粉絲痛批是空穴來風，不過也讓她過去曾提過的理想型條件，再度被網友翻出討論，像是喜歡乾淨簡單的類型，然而隨手一指卻指著肌肉男，讓她被成員們虧爆，另外她也說過3個必要條件，就是要孝順、愛狗，還要很愛她。TWICE在2016年推出的實境節目《TWICE優雅的私生活》中，真實記錄成員們私下互動與內心想法。其中一集聊到理想型時，子瑜提到喜歡男生穿著「簡單的T恤搭配普通長褲」，還指著雜誌中的男模表示：「像這種簡單的就好」，展現偏好自然、乾淨的風格。不過有趣的是，成員們隨即發現她所指的模特兒其實是上半身全裸、露出結實肌肉的造型，讓現場瞬間笑翻。隊長志效更忍不住調侃：「子瑜說全脫了更好」，讓子瑜當場臉紅否認、急忙澄清「不是啦」，害羞反應讓粉絲至今仍津津樂道。除了外型風格，子瑜在出道初期的電台節目中，也曾進一步描述理想型條件，表示希望對方是對父母很好的人，而且「要比我更愛我」。同時她也提到因為自己非常喜歡狗，希望另一半同樣喜歡狗。如今隨著緋聞話題升溫，過去的片段再次被挖出，不少粉絲也笑稱：「原來子瑜喜歡的是簡單又有肌肉的類型」，更有人直呼她當年害羞模樣太可愛，再度被圈粉。