我是廣告 請繼續往下閱讀

信驊近期股價攻上萬元，成為萬元股王，而下一檔萬元股可能也將誕生了！穎崴今（16）日早盤衝上9800元，再度寫下歷史新天價，也距離「萬元股」僅差一步之遙，截至10時26分，穎崴價格暫報9600元，漲逾5%。穎崴近期股價連日創新高，去年9月股價僅1000多元，但短短不到一年，穎崴今日股價已衝破9700元，且距離達成萬元股價，也是指日可待。穎崴近日漲勢猛烈，也達到公布注意交易資訊標準，昨日提前公告3月自結營收12.22億元、年增69.25%，稅前淨利3.57億元，稅後淨利2.86億元、年增45.92%，每股稅後純益（EPS）8.01元，累計第一季稅後淨利達6.98億元，年增13.86%，EPS約19.53元，創單季獲利新高。法人也看好穎崴，也是繼股王信驊之後，再有單一個股獲研究機構喊出萬元目標價，花旗上調穎崴股價預期至10000元。花旗環球證券指出，穎崴主要客戶訂單能見度穩固與策略性擴產推進，伴隨伺服器CPU與AI ASIC需求強勁，加上於系統級測試（SLT）領域市佔提升，成長動能提升與能見度更佳，花旗認為，伺服器CPU、雲端CPU與AI ASIC需求強勁，將持續推動測試座營收成長。穎崴憑藉產品性能與開發周期優勢，正持續提升在SLT市場的市佔率。此外，目前預估尚未完全反映hypersocket採用率提升，以及2027年後新增ASIC客戶的潛在貢獻，若穎崴產能擴張與技術升級進度優於預期，獲利具進一步調升空間。外資估計穎崴今年可擠身每股賺進百元俱樂部，每股稅後純益（EPS）為111.82元，2027年翻倍至220.46元，2028年再成長至260.56元。花旗環球說明，儘管穎崴目前評價已高於歷史區間，然隨先進晶片在多元平台下測試複雜度持續提升，加上穎崴居供應鏈關鍵地位，現階段評價仍具支撐。