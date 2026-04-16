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橋頭地檢署去年（2025）偵辦成人平台「Fans17」一案時意外查獲「黑心壯陽藥」供應鏈！發現主嫌江男涉嫌從中國進口西藥原料，並聯手2生技業者將其偽裝成「30密碼」、「我弟很猛」等健康食品銷售，甚至重金聘請人氣網紅「小哥哥艾理」代言宣傳，利用流量誤導民眾購買，粗估已有14萬盒流入市面，不法所得高達8000萬元。檢方近日偵結，依《藥事法》起訴江男等4人；至於網紅小哥哥艾理，則因證實對偽藥成分不知情，獲不起訴處分。先前檢警針對兒少性剝削網站「Fans17」進行調查，意外發現該集團販售的壯陽產品暗藏危機。經送驗確認，其標榜的健康食品竟含有類「威爾鋼」成分（Sildenafil）的類緣物，藥效與禁藥無異，已屬偽藥等級。調查指出，主嫌江男從中國進口偽藥原料，交由生技業者李男、王男處理，並委託不知情的工廠製成膠囊，包裝成「30密碼」、「我弟很猛」等產品流入市場。為擴大銷路，業者更找來人氣網紅「小哥哥艾理」代言宣傳，透過網紅效應誤導民眾購買。專案小組搜索21處據點，查扣萬餘盒偽藥，估計市面已流通逾14萬盒，銷售金額高達8000萬元。此案曝光後，李、王兩名生技公司負責人因涉嫌重大遭羈押禁見。網紅小哥哥艾理一度以10萬元交保，對此他發聲明大聲喊冤，強調產品是由前公司處理，自己僅負責拍攝，對偽藥成分毫不知情，直言自己也是受害者，並將對廠商求償。檢方近日偵結，依違反《藥事法》起訴江男、李男等核心成員，並建請對相關公司科以罰金。至於小哥哥艾理，檢方審酌其提供的證據，認定其確實被廠商蒙在鼓裡、對違法成分不知情，最終給予不起訴處分。