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▲Ella最近越來越瘦，瘦到看得到肋骨的形狀。（圖／IG@him_ella0618）

歌手Ella（陳嘉樺）近期在中國舉辦「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，在繁忙的演出行程中，Ella每場都貼心安排了「艾拉吃播」單元，與粉絲分享在地美食。然而，本月4日在福州站，Ella在品嘗當地名產魚丸、肉燕時，冒出一句驚呼：「我不知道魚丸裡面可以包東西耶！」意外掀起軒然大波，片段在網路上瘋傳後，引發部分網友批評：「怎麼可能沒在台灣吃過？」對此粉絲護主還原真相，指出Ella只是在訴說與爸爸在台灣吃魚丸的回憶。Ella在演唱會上的吃播影片迅速在各大社群上瘋傳，引發部分網友連番質疑：「怎麼可能沒在台灣吃過？」、「真的是台灣長大的嗎？」甚至更有網友刻意炒作，酸言酸語稱Ella到大陸發展後言行走鐘。然而事實上卻是一段遭到斷章取義、惡意剪輯的片段，讓許多不知情的觀眾對Ella產生了誤解。為此，許多歌迷與理性的網友火速出面還原真相，喊話大眾應該要去觀看完整片段。原來Ella是在感性講述一段和爸爸之間的珍貴回憶。Ella在舞台上分享，爸爸過去長期在南部工作，某次趁著出差北部時，特地帶Ella去品嚐老闆極力推薦的美味。Ella 在完整影片中驚嘆道：「我第一次吃到福州魚丸的時候…… Oh my God！Amazing！我不知道魚丸裡面還可以包東西耶！當時想說為什麼魚丸那麼大顆，跟我以前認識的魚丸不太一樣。」她提到，正因為那碗魚丸承載著和爸爸的重要回憶，所以這趟來到福州，Ella才特別想要重溫這份味道。真相大白後，不少曾經誤解的網友紛紛發文道歉，並一起加入加入澄清行列。除了吃播爭議，Ella的體態問題也連帶成為網友關注焦點。由於Ella近期身形看起來相當纖細，部分酸民甚至放大檢視她的外貌，批評「皮看起來好鬆」、「太瘦不一定好看」。然而事實上，Ella近幾年對自我要求極高，積極投入規律運動與嚴格的飲食控制，憑藉毅力成功將體脂率降至16.7%。面對外界對Ella兩極化的身材評價，許多歌迷則力挺她的自律精神。