最近有家長被孩子一個問題難倒，一塊看似普通的磁鐵，竟意外掀起一波回憶殺。一名網友因孩子詢問：「IJL是什麼意思？」，意外翻出2006年全家與插畫家彎彎合作推出的磁鐵，瞬間引發網路熱議，共吸引1.5萬人按讚、76萬瀏覽。不僅有人秒解答「IJL＝欠K」，也勾起許多網友對MSN時代用語的記憶。
「IJL」是什麼意思？正解曝光笑翻 彎彎親自認證
一名網友在Threads發文表示，家中孩子拿著一個磁鐵詢問「IJL是什麼意思？」他才發現這其實是過去插畫家彎彎與全家便利商店合作推出的「彎彎磁鐵」，主打當年流行的網路語彙。不過原PO一時想不起答案，只好上網求助，「有人知道嗎？」
貼文曝光後迅速引發關注，累積1.5萬人按讚、76萬次瀏覽，許多熟悉的網友立刻解答，「IJL＝欠K（因為IJKL K不見了）」、「看圖秒猜欠K，超級死語」、「80、90年代：欠K；00後：我沒K」。連彎彎本人也現身留言，附加大笑表情符號證實答案：「是欠K沒錯。」
80年代陷回憶殺！全家「彎彎磁鐵」當年紅爆
不少80年代網友也紛紛留言感嘆，「天哪好懷念，完全是死語百匯」、「是時代的眼淚」、「死語復甦還得是彎彎」、「想當初在上全家大夜班，為了想湊整套狂開」、「這磁鐵已經20年了，真的老了」、「時代眼淚，那時候的msn流行語超好用」。
「死語」這個說法源自日文「しご」（shigo），直譯為「已經死亡的語言」。簡單來說，就是指曾在某個時期非常流行、甚至紅遍一時的詞彙，但隨著時間推移逐漸退場，如今幾乎不再被使用，也慢慢從日常對話中消失。
回顧2006年，全家便利商店曾推出以彎彎創作為主題的磁鐵系列，掀起一波收藏熱潮。這些磁鐵延續彎彎一貫幽默、溫馨又帶點搞笑的風格，多以日常生活情境與招牌角色為主，並結合當時盛行的網路用語，如LKK（老摳摳）、LAG、Orz等，既有趣又貼近生活，也成為台灣網路文化初期的重要縮影。
這系列磁鐵不僅具有裝飾與實用功能，可以貼在冰箱或夾住文件，同時也具備收藏價值。當年全家透過集點或購買指定商品的方式發送，吸引不少消費者投入蒐集。由於彎彎當時在網路上擁有高人氣，商品一推出便迅速走紅，許多年輕人瘋狂收集整套，甚至透過網路交換或購買。如今這系列磁鐵早已停產，也讓這些小物成為一代人珍藏的回憶。
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一名網友在Threads發文表示，家中孩子拿著一個磁鐵詢問「IJL是什麼意思？」他才發現這其實是過去插畫家彎彎與全家便利商店合作推出的「彎彎磁鐵」，主打當年流行的網路語彙。不過原PO一時想不起答案，只好上網求助，「有人知道嗎？」
貼文曝光後迅速引發關注，累積1.5萬人按讚、76萬次瀏覽，許多熟悉的網友立刻解答，「IJL＝欠K（因為IJKL K不見了）」、「看圖秒猜欠K，超級死語」、「80、90年代：欠K；00後：我沒K」。連彎彎本人也現身留言，附加大笑表情符號證實答案：「是欠K沒錯。」
不少80年代網友也紛紛留言感嘆，「天哪好懷念，完全是死語百匯」、「是時代的眼淚」、「死語復甦還得是彎彎」、「想當初在上全家大夜班，為了想湊整套狂開」、「這磁鐵已經20年了，真的老了」、「時代眼淚，那時候的msn流行語超好用」。
「死語」這個說法源自日文「しご」（shigo），直譯為「已經死亡的語言」。簡單來說，就是指曾在某個時期非常流行、甚至紅遍一時的詞彙，但隨著時間推移逐漸退場，如今幾乎不再被使用，也慢慢從日常對話中消失。
這系列磁鐵不僅具有裝飾與實用功能，可以貼在冰箱或夾住文件，同時也具備收藏價值。當年全家透過集點或購買指定商品的方式發送，吸引不少消費者投入蒐集。由於彎彎當時在網路上擁有高人氣，商品一推出便迅速走紅，許多年輕人瘋狂收集整套，甚至透過網路交換或購買。如今這系列磁鐵早已停產，也讓這些小物成為一代人珍藏的回憶。