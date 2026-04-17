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▲艾莉絲分享自己講不同語言的語調，能自在切換4國語言的能力讓粉絲讚翻。（圖／艾莉絲IG＠iris_1221_lily）

▲艾莉絲（左）在法國居住期間再婚英國外交官馬培迪（右），後來一家人搬到倫敦定居。（圖／艾莉絲IG＠iris_1221_lily）

46歲女星艾莉絲2018年再婚英國外交官馬培迪，因此定居倫敦，淡出演藝圈。而她過去也曾在法國、日本生活過，前夫還是日本人，讓艾莉絲學會多種語言。近日她就拍影片跟粉絲分享自己說中文、英文、法文、日語的語氣，好奇是否有差別，怎料卻出現許多粉絲質疑艾莉絲動臉，似乎長得不一樣了。對此，艾莉絲直球解釋，自己只是畫了厚唇妝，並沒有整形、開濾鏡。艾莉絲15日在臉書、IG分享一段自己講4國語言的影片，只見她開頭先用中文自我介紹，接著又切換成英文，坦言自己雖然住在倫敦很多年，但還是學不會英國腔，每次講英文都被說是美國口音。隨後艾莉絲又改用法文聊天，表示自己曾定居法國4年，直呼法文雖然很難，但卻是她最喜歡的一項外語。最後，艾莉絲用日語收尾，她說自己的日文是在日本的語言學校學的，當時還有去考日語二級考試，非常認真做功課，自覺講日語時口氣比較可愛，不知道大家覺得如何呢？艾莉絲的影片曝光後，立刻湧入大量網友留言討論，稱讚她是語言天才，「哇～你太強了！要向你多多學習」、「很棒的切換，語調也很柔和」、「好厲害耶～怎麼學的？方便分享一下學習語言的方法嗎？」、「都很可愛，超有魅力」、「講法語的時候表情很靦腆好浪漫喔」。不過也有粉絲將影片重點擺在艾莉絲的顏值上，認為艾莉絲似乎長得不太一樣了，讓人差點認不出來，猜測她有去整形，或是濾鏡開太大。對此，艾莉絲直球回應，自己拍片時沒開濾鏡，也沒有整形，主要是最近改變妝容，想走歐美風格，所以才加深鼻影、畫了厚唇妝，正面回擊外界的質疑。艾莉絲過去是台灣綜藝節目主持人，主持過《娛樂晚點名》、《天才衝衝衝》，也是《康熙來了》常見嘉賓，外型溫柔但說話犀利且個性非常表裡如一，讓她受到大眾喜愛。但她從2011年嫁給日籍丈夫荒木留以後就淡出演藝圈，婚後育有1女，不過兩人在2015年就已離婚，艾莉絲後來則改嫁馬培迪，再生1子，一家四口目前在英國幸福生活。