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今鋒面殺到「北台灣先轉雨」！明天起雨區擴大：宜花雨勢最大

今天受到鋒面影響，清晨北部有零星陣雨，宜花、北部下午起陸續轉雨，宜花會有較大雨勢；週六鋒面通過，中部以北、東半部都有陣雨或雷雨，宜花仍雨勢較大

▲本週末天氣受到鋒面影響，今午後北台灣開始轉雨，明天雨區擴大，宜花地區雨勢為這兩天最為劇烈，民眾外出記得要攜帶雨具。（圖/中央氣象署）

週末鋒面遠離開始放晴！下週四又有一波鋒面來襲

下週四（23日）鋒面接近、中部以北轉有局部陣雨或雷雨。下週五、六（24、25日）較前波強的鋒面影響，下週五中部以北有局部陣雨或雷雨，下週六降雨區漸往南移