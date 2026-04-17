氣象專家吳德榮表示，今（17）日鋒面掠過，午後北部、東北部轉雨，明（18）日受到鋒面影響，降雨範圍擴大，北部及東部降雨最為明顯，直到下週起各地才會晴朗穩定，不過下週四又有鋒面接近，到時候中部以北又會有局部陣雨或雷雨。這週末民眾如果要外出一定要記得攜帶雨具。
今鋒面殺到「北台灣先轉雨」！明天起雨區擴大：宜花雨勢最大
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天下午至明天微弱鋒面掠過，午後北部、東北部轉有局部短暫降雨的機率；明天降雨範圍擴大，北部、東半部降雨較明顯。今天各地氣溫北部21至30度、中部20至32度、南部20至34度、東部20至34度。
中央氣象署也提到，今天受到鋒面影響，清晨北部有零星陣雨，宜花、北部下午起陸續轉雨，宜花會有較大雨勢；週六鋒面通過，中部以北、東半部都有陣雨或雷雨，宜花仍雨勢較大；直到週日雨勢趨緩，中南台灣依舊仍有雨，民眾週末要留意天氣變化，出門也要攜帶雨具。
週末鋒面遠離開始放晴！下週四又有一波鋒面來襲
吳德榮說，週日至下週二（19至21日），受到鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定，白天偏熱、日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率。下週三（22日）台灣附近水氣增多，大氣趨於不穩定，各地仍然多雲時晴、山區午後及東半部有局部陣雨的機率。
吳德榮提到，下週四（23日）鋒面接近、中部以北轉有局部陣雨或雷雨。下週五、六（24、25日）較前波強的鋒面影響，下週五中部以北有局部陣雨或雷雨，下週六降雨區漸往南移，期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天下午至明天微弱鋒面掠過，午後北部、東北部轉有局部短暫降雨的機率；明天降雨範圍擴大，北部、東半部降雨較明顯。今天各地氣溫北部21至30度、中部20至32度、南部20至34度、東部20至34度。
中央氣象署也提到，今天受到鋒面影響，清晨北部有零星陣雨，宜花、北部下午起陸續轉雨，宜花會有較大雨勢；週六鋒面通過，中部以北、東半部都有陣雨或雷雨，宜花仍雨勢較大；直到週日雨勢趨緩，中南台灣依舊仍有雨，民眾週末要留意天氣變化，出門也要攜帶雨具。
吳德榮說，週日至下週二（19至21日），受到鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定，白天偏熱、日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率。下週三（22日）台灣附近水氣增多，大氣趨於不穩定，各地仍然多雲時晴、山區午後及東半部有局部陣雨的機率。
吳德榮提到，下週四（23日）鋒面接近、中部以北轉有局部陣雨或雷雨。下週五、六（24、25日）較前波強的鋒面影響，下週五中部以北有局部陣雨或雷雨，下週六降雨區漸往南移，期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。