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▲陳曉東昔登「最虛偽藝人」第一名，他近日首度正面反擊，表示自己喜歡笑，但不等於虛偽。（圖／微博@陳曉東）

50歲香港男星陳曉東俊俏、優雅的形象深植人心，但他也曾被票選為「最虛偽藝人」第一名。而近日他登上香港電台節目《又係時候同一天講再見》也談到這件事，首度正面回應表示無法理解外界標準，無奈嘆：「我只是喜歡笑」。陳曉東近日登上香港電台節目《又係時候同一天講再見》，談到過去曾被票選為「最虛偽藝人」第一名這件事，他坦言對於這個標籤感到非常無奈又困惑，不理解自己到底哪裡虛偽，表示自己只是喜歡笑，「我笑不等於我虛偽」。不過陳曉東也坦承自己個性過於直率、不圓滑，甚至因年輕不避諱談戀愛、及爆出的種種爭議，一度懷疑是否真的適合在演藝圈發展。而已出道30年的陳曉東，也提到自己踏入演藝圈的契機，事實上他的個性原本非常內向，只敢私下唱歌，直到出現卡拉OK風潮，自己才慢慢培養出自信，並放棄出國留學機會，主動聯絡音樂人戴思聰，爭取到試音機會，並成功獲得對方賞識，正式踏入演藝圈。陳曉東在1995年加入寶麗金唱片正式出道，與陳慧琳、陳建穎、邱穎欣合唱〈打開天空〉，以陽光俊朗的外型與清亮紮實的歌喉迅速走紅。1997 年，他進軍國語樂壇推出首張國語專輯《心有獨鍾》，專輯同名主打歌紅遍大街小巷，讓他成功擄獲全台少女的心，還因此入圍第9屆金曲獎「最佳新人獎」，實力備受肯定。除了歌唱事業外，他也在1996年跨足影視，還以電影處女作《虎度門》，入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，代表作有《比我幸福》、《風一樣的男子》等，還曾與謝霆鋒、陳小春和古巨基等人並列「香港四大小生」。他長年保持的陽光形象，也是許多粉絲心中的初戀男神。近年陳曉東轉往中國發展，戲劇與音樂活動減少，但仍不時會現身於公益與文化場合。