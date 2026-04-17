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▲香港電影金像獎特刊的「已故影人」中列出了潘宏彬的作品與圖片，註明他是今年去世。（圖／摘自微博）

▲劉德華（右）的電影時有潘宏彬（左）身影。（圖／摘自微博）

▲潘宏彬（左）演出過《開心鬼撞鬼》等電影，卻一直沒能大紅大紫。（圖／摘自HKMDB）

第44屆香港電影金像獎將於4月19日（周日）晚間7點半起舉行頒獎典禮，但紀念特刊的「永垂懷念·已故影人」內容，竟驚見資深演員潘宏彬名字與圖片，並註明他是今（2026）年去世，享壽63歲。他曾是劉德華走紅演藝圈40多年唯一的緋聞男友，一度往來密切，他也曾來台扮演《射鵰英雄傳》中的反派主角「楊康」，曾受到台灣戲劇製作人的喜愛，不過1998年他離開演藝界，連去世的消息都是在香港電影金像獎特刊曝光後，外界才得知。潘宏彬和劉德華、梁家輝、吳家麗等人都是藝員訓練班的同學，劉德華第一部電影《彩雲曲》中就和潘宏彬合演，兩人都不是主角，後來還繼續在《最佳福星》、《魔域桃源》、《皇上保重》等電影和劇集合作。不過劉德華很早就走紅，潘宏彬始終發展有限，卻不影響彼此的好交情。潘宏彬曾經玩到很晚去劉德華家借住，劉德華已經睡了還留紙條告訴他有食物可以吃，兩人被傳出同性緋聞，劉德華為此發毒誓稱如果跟潘宏彬是戀人，就7年內愛滋病發死亡。成為劉德華唯一的「緋聞男友」卻像是潘宏彬在演藝界最為人熟知的話題，蓋過他的戲劇表現。他來台灣演出《射鵰英雄傳》後又接連參與《情在天涯》、《星夜的天空》等劇，雖然大多數還是演第二男主角，已經比在港劇中更獲重用，劉德華之後開製作公司，也會在自己的主演的電影中為潘宏彬安插角色，後來則有傳聞，稱朱麗倩來香港找劉德華約會，都是借住潘宏彬的家，為了讓兩人戀情不被外界發現，潘宏彬成為煙霧彈作為掩護。1998年之後潘宏彬就離開演藝圈，改行做房地產仲介，也與劉德華切斷聯繫，劉德華曾經表示找也找不到他，保不住這段友情自己覺得好遺憾。不過潘宏彬2009年接受訪問，卻說道：「有什麼好遺憾？朋友不必天天見面，一天是朋友，終生就是朋友。」被問到和劉德華的斷背情，他當時則說道：「叫我如何回答？」表明了不願回覆這個問題。2014年潘宏彬曾經在電影《微交少女》客串、扮演多年前在《靚妹仔》的角色，作為兩部片故事發生在同一宇宙的連結，接著就又未再有任何演出，直到香港電影金像獎特刊將他列為「已故影人」，引起外界的關注，但至今都沒有家人或親友出面說明。