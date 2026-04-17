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空軍防空暨飛彈指揮部一名駕駛兵，因背債14萬元，偷拍愛國者飛彈的會議紀錄、中共軍力部署判斷圖等資料，以Line傳給自稱「安信何經理」的不明人士，獲取4千元報酬，但他後來搞丟做案手機，拾獲民眾送警局處理，警方意外發現手機主人收集軍事機密，全案才曝光。因軍方鑑定外洩的文件無關國家機密，這名駕駛兵原本獲判無罪，但更一審大逆轉改判2年。判決指出，防空飛彈部駕駛林姓上兵為了償還債務，2021年透過軍中同袍介紹結識「安信何經理」，對方要求他提供「愛國者分布圖」、「愛國者技術手冊或裝備參數類」，就可以幫忙解決債務問題。林姓上兵在9月28日利用洽公機會前往旅部參謀辦公室時，拍下桌上的「空軍防空暨飛彈第793旅美軍愛國者技代議題研討會議紀錄」、「空軍防空暨飛彈指揮部美軍愛國者野戰技協小組議題研討與會人員名冊」、「600浬內中共空軍、海軍航空兵及火箭軍主戰兵力部署判斷圖」，以手機傳送給「安信何經理」，強調這是機密、只有一份，並於對方已讀後收回圖片，當天就收到4千元匯款。林姓上兵犯案後不慎遺失手機，拾獲民眾交給警方處理，承辦員警從手機資料追查失主身分，意外查出林姓上兵涉嫌竊密，將全案報請憲兵處理。軍方鑑定，林姓上兵外傳的中共軍力部屬判斷圖只是空白表格，愛國者研討會紀錄是單位針對美方技代工作表現及進度的考核表，都不是軍事機密，林姓上兵僅因收集軍事機密未遂罪遭起訴。一審認定林姓駕駛兵偷拍傳送的資料不會損害國家安全或國家利益，判決無罪，經最高法院撤銷發回台中高分院更審，認定被告的行為仍有刑責，改判2年有期徒刑。本案尚未確定可上訴。