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▲向太說繼女在外面造謠自己會拿菸頭燙她。（圖／微博＠知名青年娛張）

香港影視大亨向華強和前妻丁珮育有1女向詠恆（又名向均羚），他1980年再婚「向太」陳嵐後，向太就把向詠恆當自己的女兒照顧。不過近日向太在受訪時自爆，向詠恆曾跟媒體哭訴自己拿菸頭燙她，這讓向太不能理解，強調自己完全沒做過這種事，不懂繼女為何要反咬她一口，從此向太與向詠恆開始疏遠，她也無奈感嘆：「後媽不好當」。向太近年很喜歡在社群上拍影片，跟大家分享自己的家庭故事，當被問到和向華強結婚這麼多年，夫妻倆有沒有什麼分歧時，向太坦言兩人很少吵架，婚後唯一比較委屈的一件事，就是後媽不好當。向太說她嫁給向華強後，把那時還是幼童的向詠恆當成自己的女兒寵，但她後來懷孕生下向佐，向詠恆居然哭了半年，質疑向太不再愛自己。向詠恆長大後，更做過許多錯事，包含創業失敗等等，向太說自己每次都幫向詠恆擦屁股，卻在某次受訪時，從媒體那邊得知，原來向詠恆居然在外面說向太會虐待她。向詠恆指控向太拿菸頭燙她，向太聽到此事當場傻眼，表示自己完全沒有做過，更直接找來向華強要他說公道話。向華強聽後也力挺向太，甚至怒罵：「神經病，誰說的，當然不可能有這件事」，兩人都不解向詠恆為何要這樣造謠。向太從這時開始，也對向詠恆澈底心寒，直言：「後媽真的不好當，還好向先生一直維護我，反正對她再好，她可能還是聽她媽的，還是有她自己的意見」。向太的影片曝光後，網友看了也紛紛留言討論，看法兩極：「對孩子來說，向太就是破壞自己家庭的第三者啊。一時接受不了，討厭她很正常吧」、「親生的不好，不是親生的也不好，她真的沒有問題嗎」、「小孩不會說謊但是會胡說八道」、「感覺以向太的精明，即便不喜歡，想不留痕跡的虐待那法子可多了去了，再怎麼也不至於做這麼蠢會留下把柄的事，畢竟誰也不瞎」。向太作為向華強的第二任妻子，在向華強尚未與前妻丁珮離婚時，兩人就已經交往；當時丁珮與向華強正在分居中，得知向太的存在後，她也不多糾纏，果斷簽字離婚。向太說自己為了感謝丁珮的成全，至今每月都主動給她10萬港幣（約新台幣40萬元）的生活費，但丁珮已淡出演藝圈多年，潛心學佛，事情真相是否都如向太所說的，外人難以摸清全貌。