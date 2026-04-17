近期中東局勢持續動盪，油價波動大，許多民眾關心選購油耗低、能源效率高的省油車款。經濟部能源署今（17）日公布2025年「車輛油耗指南」，收錄已完成測試及認證的電動車輛能源效率資訊，其中小客車以本田（Honda）FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油可以跑近27公里，蟬聯省油冠軍。
在2025年「車輛油耗指南」的非電動車輛節能車款排名中：
📍小客車類：本田（Honda）FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。
📍商用車類：三陽（SYM）TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均可行駛21.1公里。
📍機車類：依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試，立林重車有限公司代理之HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛96.5公里。
能源署提醒，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也同樣不可忽視。減輕車輛載重、平穩加減速、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油。除了培養節能駕駛習慣，多加利用捷運、公車等大眾運輸工具，不僅能有效省下油錢、減少能源消耗，更能為減緩氣候變遷盡一份心力。
能源署也特別說明，2025年「車輛油耗指南」所公布之能源效率測試值，均在實驗室標準條件下測得，實際上路時，因天候、路況、塞車狀況、空調使用及個人駕駛習慣等因素，每公升汽（柴）油或每度電實際可行駛里程數，可能低於指南所示之能源效率測試值，請民眾參酌使用。
2025年「車輛油耗指南」已刊登在能源署全球資訊網，如需查詢特定車型油耗資訊，可至「車輛耗能研究網站」，查詢「車輛能效查詢」或「電動車輛能效專區」頁面。
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📍小客車類：本田（Honda）FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。
📍商用車類：三陽（SYM）TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均可行駛21.1公里。
📍機車類：依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試，立林重車有限公司代理之HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛96.5公里。
能源署提醒，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也同樣不可忽視。減輕車輛載重、平穩加減速、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油。除了培養節能駕駛習慣，多加利用捷運、公車等大眾運輸工具，不僅能有效省下油錢、減少能源消耗，更能為減緩氣候變遷盡一份心力。
能源署也特別說明，2025年「車輛油耗指南」所公布之能源效率測試值，均在實驗室標準條件下測得，實際上路時，因天候、路況、塞車狀況、空調使用及個人駕駛習慣等因素，每公升汽（柴）油或每度電實際可行駛里程數，可能低於指南所示之能源效率測試值，請民眾參酌使用。
2025年「車輛油耗指南」已刊登在能源署全球資訊網，如需查詢特定車型油耗資訊，可至「車輛耗能研究網站」，查詢「車輛能效查詢」或「電動車輛能效專區」頁面。