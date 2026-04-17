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探針卡三雄成為近期亮眼焦點，今（17）日再度發威！旺矽早盤狂飆，攻上5405元，創出新天價，也刷新紀錄，截至午盤仍穩守5000元大關，而股后穎崴開盤即寫下歷史紀錄，正式站上10000元大關，盤中攻上10675元，成為繼信驊之後第二檔萬元股，也改寫台股歷史。旺矽今日開盤就站上5000元關卡，隨後不斷狂飆，盤中最高來到5405元，創出歷史新高，午盤漲勢收斂，報5050元，漲逾2%。旺矽受惠於新世代AI ASIC探針卡進入量產，第一季營收39.3億元優於預期。目前旺矽的垂直式探針卡產能處於滿載狀態，訂單能見度已拉長至六個月。法人分析，隨2.5D/3D先進封裝演進，AI晶片對MEMS探針卡需求擴增已是必然。為滿足客戶，旺矽預計下半年MEMS探針卡產能將較去年底大幅擴充，成為今年營收逐季創高的最強燃料。此外，旺矽在矽光子（CPO）設備的驗證進度亦超出預期，有望在2027年迎來新一波量產高峰。穎崴今日股價就以萬元開出，最高來到10675元，盤中雖小幅震盪，但仍不減其漲勢，午盤漲幅7%以上，報10585元。受惠AI晶片測試需求爆發，穎崴基本面穩健，先前已吸引挪威主權基金買進。3月自結營收12.22億元、年增69.25%，稅後淨利2.86億元、年增45.92%，稅後每股盈餘8.01元。穎崴第一季稅後淨利達6.98億元、年增13.86%，每股盈餘19.53元，超越去年同期17.21元、去年第四季的13.53元，創單季獲利新高。隨著高階測試介面與探針卡的需求顯著升溫，穎崴不僅在既有廠房持續擴大產能，還於高雄仁武產業園區建置新產能，3月底已順利啟用量產，相關的營收有望大幅提升。