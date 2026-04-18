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▲GD不只吸金能力超狂，還有獨到的投資眼光。（圖／翻攝自Coachella YT）

韓國天團BIGBANG隊長GD（G-dragon，本名權志龍），有超強創作能力，出道至今推出近200首人氣歌曲，據悉，他每年什麼事都不做就能躺著賺韓幣14億元（約2968萬元台幣）的版權費，還是韓國第一個擁有無上限額度現代黑卡的藝人，財力相當驚人。除此之外，他在2023年離開YG娛樂後，與Galaxy Corporation簽約，但他竟只拿一半簽約金，剩下一半拿公司股票，超強的理財頭腦也讓他賺更多。而GD也在去年1年，就獨自為公司創造了近韓幣3000億元（約台幣64億元）的營收。GD在2006年以BIGBANG隊長身分出道後，陸續為自己與團隊打造多首人氣歌曲，〈LIES〉、〈BAD BOY〉、〈IF YOU〉、〈FANTASTIC BABY〉等都是出自他手。這也讓GD成為首位進入韓國音樂著作權協會的偶像。據悉，他登記在協會的歌曲就有接近200首歌，就算一年什麼都不做，也能收獲高達14億元的版權費。除了版權費外，GD在團體活動收入、品牌代言費、個人品牌收入、副業、股票及房地產投資等其他收入，也吸金無數，還曾以韓幣全款164億元（約台幣4.2億元）購入韓國最貴地段的頂級公寓頂樓。超狂吸金能力，也讓GD成為韓國第一位受到官方認證與邀請，拿到現代黑卡的藝人。事實上，GD的投資眼光也非常獨到，他在2023年正式離開待了17年的YG娛樂後，與規模較小的經紀公司Galaxy Corporation簽約，還只拿了一半簽約金韓幣100億元（約台幣2.4億元），另一半則要求公司支付等值的「股票選擇權」，因為他認為公司的股票有機會上漲到200億甚至300億元（約台幣4.8至7.2億元）。其實GD在選擇與Galaxy Corporation簽約時，許多人都非常驚訝，因為以他的名氣實力，是各個經紀公司都爭搶的對象，就算自己開公司都不為過。不過之後證明GD的選擇是對的，他在2025年短短的1年時間，就以新專輯、代言、演唱會、節目出演等，為公司創造近韓幣3000億元的營收，他個人也獲得約600億元（約台幣12.8億元）的結算金。該公司還因GD轉虧為盈，股票也跟著爆漲，證明了GD獨到的眼光。而近日他合體BIGBANG成員太陽、大聲登美國科切拉音樂節（Coachella）引發高度話題，並預告將會回歸，勢必會再創造一波熱潮。