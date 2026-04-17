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▲HONOR Magic8 Pro明（18）日展開預購，預購限量加碼送DJI Neo2空拍機。（圖／記者周淑萍攝）

7100mAh怪獸級電量

4/18起預購「買手機送空拍機」

▲HONOR機器人手機 Robot Phone，根據業者表示，目前正在洽台引進計劃。（圖／記者周淑萍攝）

台灣智慧型手機市場再添生力軍，「榮耀HONOR」今（17）日正式宣布進軍台灣市場，首發旗艦機「HONOR Magic8 Pro」，搭載破格7100mAh超大電量，更配備業界首創的「AI防詐」技術，售價37990元，為了打響登台第一砲，HONOR特別攜手遠傳電信祭出預購專案，買新機就直接送價值破6千元的DJI空拍機。在消費者最在意的攝影功能上，HONOR Magic8 Pro給足了誠意。新機搭載領先業界的2億畫素Ultra Night超感光長焦鏡頭，透過更大尺寸的感光元件與奈米級鍍膜工藝，確保在光線複雜或低光源的環境下，也能拍出層次分明、真實細膩的夜拍畫質。此外，全新導入的AiMAGE AI影像系統具備每秒8,000萬次推理速度，能精準解析複雜光影，並支援CIPA 5.5級防手震，大幅提升拍攝成功率。針對後製需求，內建的強大AI修圖能力讓用戶能一鍵完成物件移除、畫面擴展與景深調整，甚至擁有電影級AI追色功能，可即時分析照片色調並轉換為個人化樣式。硬體效能方面，HONOR Magic8 Pro採用Snapdragon 8 Elite Gen 5旗艦平臺，搭配新一代矽碳電池技術，將電池容量一舉推升至7100mAh，並支援100W有線與80W無線超級快充，帶來持久穩定的續航表現。機身正面採用通過SGS五星抗跌耐刮認證的HONOR巨犀玻璃，峰值亮度高達6000 nits，戶外強光下依舊清晰。HONOR Magic8 Pro還提供AI防詐能力的手機，能夠針對AI換臉技術進行高效且精準的辨識，並配備業界唯一的雙3D安全解鎖機制。獨家開發的「AI 任意門」功能，讓用戶只需長按或拖曳螢幕內容，就能快速直達導航、社群分享等應用服務，平均一年可為用戶省下3萬次的繁瑣操作。為慶祝正式登台，HONOR攜手遠傳電信於4月18日至4月29日期間，在全台遠傳門市及HONOR台北三創體驗店開放限量預購，預購可免費獲得價值6290元的「DJI Neo2 航拍無人機」，還可享最高4000元的不限品牌舊換新折扣，預購期間入手更可享有「原廠12個月＋加贈24個月延長保固」，總計高達36個月的超長原廠保固。