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▲GD光是歌曲版權收入，一年不工作就有3000萬進帳。（圖／翻攝自Coachella YT）

如果只用一個人形容K-pop，那絕非BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon、GD）莫屬，身為K-pop代表人物，他即便都躺著不工作，每年仍然能靠版權收入進帳高達14億韓元（約台幣3000萬元），堪稱「躺著賺」的頂級版權富翁，這也讓他成為了韓國擁有無上限額度現代黑卡的藝人第一人，花不完的錢更是讓他買房時，直接用上百億的現金付清。GD從2006年以BIGBANG的隊長身分出道後，推出創作歌曲〈BAD BOY〉、〈IF YOU〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉等歌曲都大獲好評，根據了解，他登記在韓國音樂著作權協會的歌曲有200首上下，就算一整年都待在家中什麼都不做，也會有高達14億的版權費進帳（約台幣3000萬元）。GD的生活可以說是閒不下來，明明不工作就有超多被動收入進帳，不過他仍然積極發展副業，BIGBANG團體活動收入、品牌代言費、個人品牌收入、副業、股票，甚至是房地產投資他都有涉略，賺了超多錢的他在花錢時也是絲毫不手軟，他曾以全額現金164億韓元（約新台幣4.2億元）購入韓國超頂級豪宅，且他擁有的名車也是多不勝數，每次出手總能震驚大眾。值得一提的是，GD在投資上也展現獨到眼光，和經紀公司Galaxy Corporation簽約時，他選擇以一半現金、另一半以股票選擇權形式取得，顯示他看好公司未來成長潛力，操作思維宛如企業家。在累積財富之餘，GD也積極投入公益，根據了解他每年捐款金額超過20億韓元（約新台幣4200萬元），並在2023年洗清毒品相關嫌疑後成立反毒基金會，承諾將音樂收益投入其中，協助毒品受害者重建生活，此外，他也曾捐出演唱會收入支援山林火災災區，展現其社會責任感。從音樂創作、投資眼光到公益行動，GD不僅是舞台上的王者，更是稱霸藝術與資本市場的傳奇存在。