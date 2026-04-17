賈永婕今（17）日她於社群平台曬出與男神許光漢的多張親密合照，不忘幽默宣戰子瑜媽媽，笑稱：「你的競爭對手來了！我贏了啦！」炫耀自己不但和許光漢手比愛心，還穿著同品牌的情侶裝。
賈永婕曬與許光漢合照 喊話子瑜媽媽：我贏了
許光漢昨（16）日出席運動品牌剪綵活動，賈永婕今日隨即在社群平台曬出兩人合照，並幽默喊話：「子瑜媽媽嘿嘿嘿，你的競爭對手來了！」炫耀兩人不僅比出愛心手勢，還穿著同品牌服裝，直呼：「我贏了」，語氣相當俏皮。照片曝光後，也讓網友聯想到不久前周子瑜媽媽在TWICE演唱會後台與許光漢合照的話題，兩段互動形成有趣對照，引發網友熱烈討論。
子瑜媽分享演唱會心得 首圖不放女兒放許光漢
上個月，TWICE出道10年首度在台北大巨蛋開唱，子瑜媽媽事後在社群分享演唱會心情時，然而竟將她與許光漢的自拍合照放在貼文的第一張，將親生女兒周子瑜的照片全排在後頭。「愛男神勝過女兒」的可愛舉動讓粉絲笑翻，網友們紛紛打趣留言：「女兒看習慣了，所以第一張要留給男神」，充分展現了許光漢的超高魅力。
和子瑜遭瞎傳熱戀 許光漢無奈回應：別相信
然而之後許光漢因為現身TWICE演唱會，竟遭網路謠言瞎傳與子瑜熱戀中，連許光漢和子瑜媽媽的合照都被拿出來當成「已經見過父母」的證據，甚至登上微博熱搜。
對此，許光漢昨日在出席活動時已直球回應，澄清雙方並沒有私交，強調：「網路上的謠言，大家就不要亂相信了！」並說明自己純粹是受JYP娛樂邀請前往看演出，雙方並無太多對談。不過他也表示若有韓方公司邀約，不排斥擔任演唱會嘉賓。
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許光漢昨（16）日出席運動品牌剪綵活動，賈永婕今日隨即在社群平台曬出兩人合照，並幽默喊話：「子瑜媽媽嘿嘿嘿，你的競爭對手來了！」炫耀兩人不僅比出愛心手勢，還穿著同品牌服裝，直呼：「我贏了」，語氣相當俏皮。照片曝光後，也讓網友聯想到不久前周子瑜媽媽在TWICE演唱會後台與許光漢合照的話題，兩段互動形成有趣對照，引發網友熱烈討論。
上個月，TWICE出道10年首度在台北大巨蛋開唱，子瑜媽媽事後在社群分享演唱會心情時，然而竟將她與許光漢的自拍合照放在貼文的第一張，將親生女兒周子瑜的照片全排在後頭。「愛男神勝過女兒」的可愛舉動讓粉絲笑翻，網友們紛紛打趣留言：「女兒看習慣了，所以第一張要留給男神」，充分展現了許光漢的超高魅力。
和子瑜遭瞎傳熱戀 許光漢無奈回應：別相信
然而之後許光漢因為現身TWICE演唱會，竟遭網路謠言瞎傳與子瑜熱戀中，連許光漢和子瑜媽媽的合照都被拿出來當成「已經見過父母」的證據，甚至登上微博熱搜。
對此，許光漢昨日在出席活動時已直球回應，澄清雙方並沒有私交，強調：「網路上的謠言，大家就不要亂相信了！」並說明自己純粹是受JYP娛樂邀請前往看演出，雙方並無太多對談。不過他也表示若有韓方公司邀約，不排斥擔任演唱會嘉賓。