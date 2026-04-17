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因炒股案面臨30年5月刑期的「鮑魚大亨」鍾文智，在判刑定讞當天就棄保潛逃，他原本有配戴科技監控設備，但早在逃亡前5個月就獲准解除，當時裁定交保的高院法官陳勇松，未依規定製作裁定書，也沒通知檢方，導致無從抗告，行政程序疏失曝光後，監察院以「損害司法信賴」彈劾陳勇松並移送懲戒法院，今日開庭時，陳勇松對於法官評鑑委員會建議罰俸10個月並無異議，不論最後怎麼判他都虛心接受。鍾文智潛逃案共究責兩位法官：庭長邱忠義及受命法官陳勇松，法評會評鑑決議移送邱忠義至司法院人審會議處，陳勇松則移送懲戒法院職務法庭審理，並建議罰俸10月。監察院也介入調查，認為陳勇松裁定鍾文智加保2千萬元、不須延長科技監控，只由書記官打電話通知被告的律師辦保，並未製作裁定書，導致檢方無從得知也無法抗告，嚴重違反訴訟程序，還在潛逃案曝光後補做評議、抽換電話紀錄；監委批評陳勇松違反法官倫理規範情節重大，彈劾移送懲戒法院審理。陳勇松今天出庭表示，沒注意鍾文智判刑很重，也不知道這是矚目案件，當時鍾文智的科控期限即將到期，他基於無罪推定原則決定不用延長，鍾文智加保2千萬的性質是替代處分的種類變更，是否不盡周延需要討論，他會虛心接受。法官詢問對於法評會建議罰俸10月有何看法？司法院代理人回應，與法評會意見相同；監察院代理人說，請做出妥適懲處。陳勇松回答，請庭上依公平原則、比例原則妥適裁定，他都接受。