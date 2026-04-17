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台北股市今（17）日遇到回檔壓力，開盤小漲13.64點、來到37145.66點，再創新高點，不過隨後翻黑走低，終場下跌327.68點或0.88%，收在36804.34點，失守37000點，成交量為9431.19億元。不過中小型股表現亮眼，櫃買指數開盤上漲0.22點、來到366.18點，隨後一路走高，最高來到374.75點新高點，終場上漲6.38點或1.74%，收在372.34點，成交量為2670.16億元。權值股多數走低，權王台積電開低走低，以2055元盤下開出，終場下跌55元或2.64%，收在最低價2030元，拖累大盤指數就有441點；台達電多空震盪，尾盤不敵賣壓，終場下跌5元或0.27%，收在1840元，拖累大盤指數就有3點；鴻海終場下跌1元或0.48%，收在206元，拖累大盤指數就有4點。PCB族群持續走高，騰輝電子-KY、尖點、德宏、富喬、臻鼎-KY、毅嘉、亞電、金居、台表科攻上漲停板，嘉聯益、聯茂、建榮上漲逾7%，定穎投控上漲逾6%，博智、達航科技、泰鼎-KY上漲逾5%。