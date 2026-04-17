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中東戰事前景未明，經濟部長龔明鑫昨證實，預計5月底啟動麥寮電廠燃煤機組，運作3個月以增加整體供電韌性。台中市長盧秀燕批評，煤炭是全世界都要淘汰的發電方式，民進黨的能源政策錯誤，現在要恢復已經停燒的雲林煤電，再次「用肺發電」，將對人民健康造成影響。盧秀燕今（17）日出席大安親子館開幕典禮，媒體問及龔明鑫表示，台電為協助中油增加後續天然氣調度彈性，將於5月起短期洽購麥電機組電力因應，且麥電發電時，會降低台中燃煤機組發電量一事。盧秀燕批評民進黨政府的國家能源政策錯誤，煤炭對人體不健康，會造成空污，是全世界都要淘汰的發電方式，英國已經全部禁止，歐洲也在禁止。但過去這麼多年來，民進黨政府喊反核，卻大量用煤炭來取代，最近國內石油、天然氣因為戰爭的關係不夠用，又要恢復已經停掉的麥寮煤電。她批評國家因為能源政策錯誤，導致煤炭越燒越多，不停地「用肺發電」影響人民健康。她拜託中央政府不管是台中、雲林、還是高雄興達電廠，都應該採取正確的國家能源政策，不要讓人民再用肺發電。