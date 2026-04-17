民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲連續3天南下彰化展開輔選行程，積極為黨內參選人拉抬聲勢。繼16日晚間陪同縣議員吳韋達前往精誠夜市掃街後，今（17）日上午黃國昌再度現身彰化市民權市場拜票，過程中卻遇上一名婦人大喊：「我兒子被你當掉！」讓黃國昌瞬間原地石化，場面一度陷入尷尬。

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黃國昌一行人今日掃街時突發插曲，一名女騎士突然在馬路中停下，對著黃國昌說：「我兒子被你當掉了！」讓現場氣氛瞬間緊繃；原來，該名婦人的兒子在大學期間曾修過黃國昌開的課，不過當時因成績不理想被當掉，隨後婦人也笑著補充：「但他後來還是考上律師了！」

場面頓時由緊張轉為輕鬆，黃國昌也鬆了一口氣，連同行的吳韋達也直呼：「太好了！」面對這段小插曲，黃國昌事後幽默回應，聽到學生後續發展良好，心裡也感到安心不少，這段互動也成為當天掃街過程中的焦點話題。

另外，柯文哲與黃國昌16日晚間合體現身精誠夜市，吸引不少民眾圍觀拍照，也有人當場嗆聲：「貪污就去坐牢！」場面一度出現對立聲音。後續柯文哲預計於18日展開整天的全縣掃街行程，持續深入地方基層。民眾黨彰化縣黨部則表示，面對藍營縣長人選尚未明朗，當前首要任務是「把自己準備好、把自己做強」。

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林翊涵編輯記者

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