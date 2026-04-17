擁有多家燒肉、鍋物品牌的「鼎珍旺集團」有新餐酒品牌「moon one」，鼎珍旺集團表示，新品牌定位為「新亞洲風餐酒館」進駐桃園中壢，將和牛燒肉，結合日本酒、跨國界料理，有趣的是，菜單設定更利用AI系統剖析，期望精準拿捏顧客喜好。
moon one表示，在傳統餐酒館，酒單往往建立在產區、年份與品種之上，這裡希望以「風味直覺美好」為起點，創造讓顧客直覺為優先的輕鬆品酒方式，餐廳備有日本酒、葡萄酒、調酒作品與經典單杯威士忌、海內外嚴選果實酒等。
至於料理設計，moon one 以「新亞洲 New Asian Fusion」為概念，透過體驗、拆解與重組的方式集結亞洲料理，結合日式、韓式、泰式、新馬與中式元素。像是帶有台灣鹽蔥麻油風味的碳烤牛舌蔬菜沙拉，還有融合福岡明太子的炸魚卵料理，再有慢燉牛頰、辣味牛筋等居酒屋酒食或是小料理等。
考量中壢有許多新住民加上當地考察 端出東南亞菜色
moon one提到，中壢擁有多國籍新住民基因，加上廚師團隊還取經曼谷、清邁，菜單中因此有卡蘇乙咖哩雞腿湯 Khaw Soi，或者轉化冬蔭蝦湯（Tom Yum Goong ）製作而成的冬蔭醬搭配爐烤大蝦，更有新馬肉骨茶等。
另外，本著鼎珍旺集團本就有進口世界通路和牛，包含日本、澳洲、美國等多產區的經典頂級和牛，提供超過八個部位的選擇，以傳統爐烤、威士忌酒燒與日本風行的漬物佐肉方式呈現品牌料理。
利用AI系統剖析選出菜單菜色 還可產出成本、售價等資訊
有趣的是，全世界經典料理食譜菜式數以萬計，究竟是如何化繁為簡、選為選入moon one的菜單設定中？業者不諱言，是採用了人因與AI合譜的完整建構，團隊透過AI經歷超過180天，完整剖析桃園、中壢的族群樣本，分析料理在地客人喜好程度，並透過舊有資料的投注，羅列料理名稱與食譜，即可產出食材成本、適合售價、SOP等餐飲營運相關資訊，堪稱新世代下的餐飲產物，當初知名舊廣告台詞「花生仁是電腦選的」，而在moon one則變成「菜單是AI選的」！
▪️店家資訊：
moon one 新亞洲風餐酒館
地址：桃園市中壢區九和一街6號
營業時間：平日17:30-00:30 假日11:30–16:00、17:00–00:30
電話：03 426 1668
訂位網站：inline網站
台北艾麗酒店攜手新銳咖啡品牌「YiYi液藝」 兩場客座活動週五限定
另外，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店則是將調酒結合上咖啡！艾麗酒店表示，此次攜手新銳藝術咖啡品牌「YiYi液藝」，即日起至5月10日於The Terrace大廳酒吧推出「GROW UP, DON’T GROW OLD」活動，四款聯名咖啡調飲將在客座活動中展演，日期包含今（17）日，以及4月24日。
活動並邀請YiYi液藝創辦人、長年活躍於世界咖啡賽事體系的國際級咖啡職人Chacha童郁嘉親自客座，透過其深厚的感官專業與風味創作實力，重新打開市場對當代咖啡體驗的想像。客座期間限定酒款每杯450元+10%，任選三款享1,200元+10%優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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至於料理設計，moon one 以「新亞洲 New Asian Fusion」為概念，透過體驗、拆解與重組的方式集結亞洲料理，結合日式、韓式、泰式、新馬與中式元素。像是帶有台灣鹽蔥麻油風味的碳烤牛舌蔬菜沙拉，還有融合福岡明太子的炸魚卵料理，再有慢燉牛頰、辣味牛筋等居酒屋酒食或是小料理等。
moon one提到，中壢擁有多國籍新住民基因，加上廚師團隊還取經曼谷、清邁，菜單中因此有卡蘇乙咖哩雞腿湯 Khaw Soi，或者轉化冬蔭蝦湯（Tom Yum Goong ）製作而成的冬蔭醬搭配爐烤大蝦，更有新馬肉骨茶等。
另外，本著鼎珍旺集團本就有進口世界通路和牛，包含日本、澳洲、美國等多產區的經典頂級和牛，提供超過八個部位的選擇，以傳統爐烤、威士忌酒燒與日本風行的漬物佐肉方式呈現品牌料理。
有趣的是，全世界經典料理食譜菜式數以萬計，究竟是如何化繁為簡、選為選入moon one的菜單設定中？業者不諱言，是採用了人因與AI合譜的完整建構，團隊透過AI經歷超過180天，完整剖析桃園、中壢的族群樣本，分析料理在地客人喜好程度，並透過舊有資料的投注，羅列料理名稱與食譜，即可產出食材成本、適合售價、SOP等餐飲營運相關資訊，堪稱新世代下的餐飲產物，當初知名舊廣告台詞「花生仁是電腦選的」，而在moon one則變成「菜單是AI選的」！
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moon one 新亞洲風餐酒館
地址：桃園市中壢區九和一街6號
營業時間：平日17:30-00:30 假日11:30–16:00、17:00–00:30
電話：03 426 1668
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台北艾麗酒店攜手新銳咖啡品牌「YiYi液藝」 兩場客座活動週五限定
另外，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店則是將調酒結合上咖啡！艾麗酒店表示，此次攜手新銳藝術咖啡品牌「YiYi液藝」，即日起至5月10日於The Terrace大廳酒吧推出「GROW UP, DON’T GROW OLD」活動，四款聯名咖啡調飲將在客座活動中展演，日期包含今（17）日，以及4月24日。
活動並邀請YiYi液藝創辦人、長年活躍於世界咖啡賽事體系的國際級咖啡職人Chacha童郁嘉親自客座，透過其深厚的感官專業與風味創作實力，重新打開市場對當代咖啡體驗的想像。客座期間限定酒款每杯450元+10%，任選三款享1,200元+10%優惠。
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