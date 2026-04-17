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民眾黨創黨主席柯文哲近日南下參與白沙屯媽祖進香活動，他直言最大好處就是「一路上吃免錢」，並形容這是讓他感到最快樂的地方。不過，此番發言曝光後，隨即引發部分信眾不滿，認為該說法恐影響進香文化形象，甚至「敗壞香燈腳名聲」。柯文哲被問及相關爭議時，面露尷尬笑容，隨後簡短表示「好啦好啦」，並未正面作出回應。柯文哲在活動結束當晚上傳一支受訪影片，回顧過去參與大甲媽祖與白沙屯媽祖進香的經驗，他提到自己曾完整走完8天行程，「一路上沒有花錢買東西吃，這是我覺得最快樂的地方」。此次再度參與進香，柯文哲表示沿途感受到信眾熱情款待，短短數小時便收到大量飲料與紀念品，甚至笑稱若全程走完，「可能要用麻布袋才裝得完」，同時也向提供物資的民眾表達感謝。然而，相關言論在網路上掀起兩極反應，儘管有小草力挺「這樣的人會貪污，誰信⋯⋯」，但仍有不少網友痛批「把別人好心和還願的分享說成進香的『好處』，就彰顯這個人不尊重習俗」、「根本沒有心在虔誠信媽祖，就是貪那個『免費吃』」、「整個敗壞香燈腳的名聲」、「真的沒水準，吃東不用錢，這話講得出來」、「貪小便宜的人最會貪污」、「未來有17年可以吃免費的飯」。另一方面，大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將於17日深夜起駕，當日上午，民眾黨主席黃國昌與柯文哲、陳佩琪一同現身參拜，面對媒體追問相關爭議，柯文哲僅露出一臉尷尬笑容，更搖頭嘆了一口氣，接著說了句「好啦好啦」，便準備離場，隨後與陳佩琪一同入廟持香參拜，未再對事件多作回應。