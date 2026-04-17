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邦克列酸中毒患者過世 家屬感激：醫療團隊爭取很多時間

馬偕紀念醫院去年建院145週年，馬偕醫院出版《傳愛行善》一書，盼影響社會各界，用愛與關懷看待身邊的人事物，今（17）日舉辦新書發表活動。身為作者之一的馬偕醫院重症醫學科醫師王薏婷分享了「連自己都不太敢回顧的故事」，事件過後，家屬也表達了感謝之意，讓她感受到，即便醫療不是每次都可以成功挽回患者，但可以選擇如何陪伴他們走過最後一段。站在第一線重症醫學科的王薏婷，在今日馬偕新書發表活動中分享「連自己都不太敢回顧的故事」；醫師提到，這場2024年3月的社會事件，許多人送到了各大醫院；當時有2位病患送至加護病房，一位40歲、一位39歲，彼此互不認識，也沒有交集，但在同一間病房走了同樣的路。王薏婷透露，當時看似日常的用餐，沒有人知道已經成為正在發生的災難；最後醫療團隊努力診斷為邦克列酸中毒。醫師指出，陪伴病人的過程相當無力、也很真實，因為這是沒有解藥的。王薏婷說，醫療團隊努力幫助患者維持生命徵象，也希望可讓病人身體盡快代謝，最終病患仍離開了，「沒有奇蹟發生、就這樣安靜的結束」。後來家屬到醫院找她，再見面時，雙方內心有許多感觸，卻難以一言以蔽之。病人的媽媽沒有責怪、埋怨，王薏婷轉述，當時對方告訴自己「謝謝妳和醫療團隊幫我們爭取很多時間」；霎那間，醫師說不出話，但也更確定，醫療過程並不是每次都可以成功挽回病人生命，但爭取到的時間可以讓病人好好說話、道別。馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，《傳愛行善》是一本集結馬偕紀念醫院醫療團隊、後勤行政單位以及患者與家屬，共39位作者，收錄45篇文章的真實紀錄。透過文字捕捉在手術室、病榻旁、診間內或社區巷弄裡的每一個眼神、每一句對話與每一次的醫療守候，讓醫療不再只是冰冷的過程，而是轉化為最實際的溫暖行動。