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▲劉書宏在社群發出一段有感而發的文字，但竟被解讀為在抒發情變心境。（圖／劉書宏IG@kingkevinliu）

▲劉書宏與家人合照緊摟新歡，經紀人認了是在相處的對象。（圖／劉書宏IG@kingkevinliu）

38歲男星劉書宏今年1月分享為母親慶生的貼文，照片中緊摟一名長髮女子，因而爆出戀愛緋聞，經紀人也隨後證實該名女子為劉書宏相處中的「圈外對象」，但對於是否正式交往則未把話說死。不料昨（16）日，劉書宏突然發出一張望向遠方的獨照，寫下：「好好愛自己，才有能力去愛別人，謝謝曾經的那些美好，造就了今天的自己。」被外界解讀為情變，而稍早《NOWNEWS今日新聞》也詢問關心，經紀人則否認，表示劉書宏只是單純有感而發，強調與感情無關。劉書宏在昨日PO出一張望向遠方的獨照，寫下：「每一個人都值得被好好對待，好好愛自己，才有能力去愛別人，謝謝曾經的那些美好，造就了今天的自己。」看似有感而發的一段文章，卻被外界解讀為是在間接吐露情變的心境。而對此，劉書宏經紀人也做出回應：「謝謝關心書宏，他是比較感性的人，就單純最近心境有感而發，當下有什麼樣的心情就會分享給大家，他的社群算是一個出口，跟感情無關。」否認情變傳聞。劉書宏在1月分享為母親慶生的感性貼文，只見與家人的合照中，他緊摟著女方，關係看起來相當親密。另外幾張拍立得照片則可看見女子還有與劉書宏的媽媽單獨合照，顯然劉家人也都很認證這名「未來媳婦」，留言區也湧入一片祝福聲浪。除此之外，劉書宏交往3年、於2021年和平分手的前女友網紅茵聲，也現身留言區，驚訝表示：「哎喲。」更是讓大家認為這名女子就是劉書宏的新女友。而對於該名女子身分，劉書宏經紀人回應，確實是劉書宏目前正在相處中的對象，不過女方是圈外人，條件也很優秀，劉書宏想保護她，才不願把她照片公開，希望外界不要給她太多的壓力和關注。不過至於兩人是否已經交往，經紀人也沒把話說死，只求大家多給空間。