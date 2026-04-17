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▲鄧兆尊30歲便財富自由，傳出他坐在半島酒店喝下午茶，等著收每個月中銀行傳來的利息入帳簡訊。（圖／鄧兆尊IG＠johnny25tang）

▲鄧兆尊否認每天睜開眼就賺16萬，對外傳的身家數字相當低調。（圖／鄧兆尊IG＠johnny25tang）

59歲港星鄧兆尊過去都在港片演出反派、倒霉鬼或搞笑配角，如《凌凌漆大戰金鎗客》中突然被鎗殺的富二代，或是《百變金剛》裡周星馳的同學、校董兒子，雖然多演出不重要的綠葉角色，但現實生活中的他富可敵國，早年繼承父親15億港元（約60億元新台幣）遺產，光利息就滾到17億港元（約68億元新台幣），每天睜眼即有4萬港元（約16萬元新台幣）入帳，女友則有3位，被網友封為「全香港最成功富二代」。鄧兆尊傳聞1997年繼承粵劇名伶父親新馬師曾（鄧永祥）15億港元（約60億元新台幣）遺產，多年來單靠銀行利息就已經將本金滾存高達17億港元（約68億元新台幣），30歲便財富自由的他，坊間傳他坐在半島酒店喝下午茶，等著收每個月中銀行傳來的利息入帳簡訊，平均每天睡醒睜開眼就有4萬港元（約16萬元新台幣）進帳，也曾經被目擊在街上拿一整疊現金買名錶。除了被動收入驚人，鄧兆尊也享盡齊人之福，他和Carman、Cherry、Claire 3名女友同住，且她們關係和諧，也有共識不結婚、不生小孩，而鄧兆尊每個月為3位紅粉知己支付的開銷高達50萬港元（約201萬元新台幣），相處時間平均分配，不過在2020年11月，他被港媒發現已經與Claire分手，後來又交新歡陳小姐，媒體戲稱他是「現代韋小寶」。鄧兆尊雖然身價可觀，但經常被拍到以平民的方式生活，如曾經穿著昂貴的Gucci外套外出，卻和三房以普通公車代步，因此也有「隱形富豪」的稱號，理財方面，他遵循父親的遺囑，不做生意、不賭博，連麻將都不碰，以及不買保險等複雜的投資方式，只採取存定存、收利息等最直接、保守的資產管理法。對於中國網路上盛傳的財產數字，鄧兆尊本人對這些「都市傳說」以低調、幽默的態度回應，他曾經在節目上笑說：「如果有人能找出我有17億，我願意跟對方平分，我自己連1億都沒見過。」並指爆料他身家的大陸網紅標題都太誇大、只是為了流量而博取關注，將滿60歲的鄧兆尊說：「我只有兩個『億』，一個是 失憶，一個是 回憶。」