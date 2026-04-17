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▲蒼藍鴿社群徵才貼文引起網友不滿。（圖／Threads@bluepigeon0810）

擁有89萬訂閱者YouTuber蒼藍鴿本職是醫生，他時常在社群分享許多衛教知識，因此獲得不少知名度，近日他在社群上傳徵人公告，月薪是3萬5千元起至5萬5千元，工作內容是攝影企劃兼社群行銷，一人分飾三角的職位在社群遭到炎上，為此他出面澄清自己的本業不是YouTuber，每個月的影片產量頂多只有2到3支，認為這樣的工作量對上這樣的薪水並不會不合理。蒼藍鴿昨（16）日在Threads社群發文徵人，「團隊徵攝影企劃兼社群行銷，月薪35000～55000依經驗及專案完成度調整」，他透露這個職缺需要負責，「品牌視覺策略和社群經營、 統籌醫療行銷攝影專案，從腳本企劃、現場拍攝到後期剪輯；並操盤社群內容，撰寫高互動文案」，不僅要管理社群，還要行銷品牌，甚至還需要參與現場拍攝以及後期剪輯，正常來說會由3個人負責的工作，卻只用一個人來完成，然而卻只能拿到比基本薪資高一些的3萬5千元。蒼藍鴿開出不多的薪資，再加上工作內容引起了許多網友的不滿，「好可怕的職缺，留友看」、「三個職位整合成一個職位」、「大鴿這麼有名，才3.5萬」、「這價位有點難請到人」、「這三個職位都不簡單欸，加起來至少要10萬」、「35k包山包海」、「留友驚嚇。」為此蒼藍鴿本人也在徵才貼文下方回應，表示3萬5千元只是底薪，不包括完成專案的獎金，認為若是有經驗者，能開出的薪水一定比上頭所寫的更高，同時他也回應自己的本業並非全職創作者，每個月頂多拍2到3支衛教影片，因此比起單一尋找專長者，選一為什麼都能做的員工對團隊來說比較符合效益。