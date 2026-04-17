高雄「傲嬌浪潮派對」配合「2026 亞洲同志運動會」於5月1日至5月3日在高雄流行音樂中心海風廣場盛大舉行，「電音天后」謝金燕5月1日領軍KIRE、那那大師與多位DJ、變裝皇后打造跨界舞台；5月2日集結亞洲頂尖DJ與舞者，帶來沉浸式節奏派對；5月3日則由國際級變裝皇后明星賽壓軸登場，活動門票熱賣中，邀請大家相約高雄，一起同歡。
長期支持同志權益 謝金燕：姐姐等你來高雄
謝金燕長期支持婚姻平權與同志權益，始終相信每個人都有愛與被愛的權利，她曾在演唱會中以彩虹造型登場，公開力挺同婚議題，傳達「讓大家人人有家」的理念，此次參與傲嬌浪潮 Pride Wave，她預告將帶來精彩演出，與粉絲相約現場見面，氣勢備受期待，「姐姐等你來高雄！一起浪起來，不見不散！」
KIRE關注同志議題 認為愛不應該有任何界限
情慾系音樂人KIRE表示，自己長期關注同志議題，也了解「傲嬌浪潮派對」作為「2026 亞洲同志運動會」的重要延伸活動之一，對於推動多元與平權具有重要意義，他透過音樂與影像創作持續詮釋理念，認為愛不應該有任何界限或拘束。
那那大師設計天后組曲 期待社會走向更平等
那那大師表示，自己始終相信每個人都是平等的，無論種族、性別或職業，每一個生命都值得被尊重與理解，他也持續關注同志議題，並在每次權益推動中，以自身影響力表達支持，期待社會走向更加平等。此次演出，那那大師特別設計「天后組曲」，以溫嵐〈女力〉為主軸，透過歌曲中的能量呼應競技場上的拚搏精神，同時還安排蔡依林與蕭亞軒兩位舞曲天后的經典歌曲，希望選手們時時給自己最美的自信，全面引爆舞台氣場。
2026 春季最受關注的同志盛宴「傲嬌浪潮 Pride Wave」，將運動賽事的熱血能量延伸至夜晚，在高雄流行音樂中心海風廣場打造專屬於大家的年度派對舞台，三大主題夜接力引爆，5月1日「傲嬌浪潮」、5月2日「榮耀之浪」、5月3日「女王波」，三日連發打造節奏、能量與魅力全面升級的派對浪潮。
售票請洽：https://pridewavetaiwan.oen.tw
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謝金燕長期支持婚姻平權與同志權益，始終相信每個人都有愛與被愛的權利，她曾在演唱會中以彩虹造型登場，公開力挺同婚議題，傳達「讓大家人人有家」的理念，此次參與傲嬌浪潮 Pride Wave，她預告將帶來精彩演出，與粉絲相約現場見面，氣勢備受期待，「姐姐等你來高雄！一起浪起來，不見不散！」
KIRE關注同志議題 認為愛不應該有任何界限
情慾系音樂人KIRE表示，自己長期關注同志議題，也了解「傲嬌浪潮派對」作為「2026 亞洲同志運動會」的重要延伸活動之一，對於推動多元與平權具有重要意義，他透過音樂與影像創作持續詮釋理念，認為愛不應該有任何界限或拘束。
那那大師表示，自己始終相信每個人都是平等的，無論種族、性別或職業，每一個生命都值得被尊重與理解，他也持續關注同志議題，並在每次權益推動中，以自身影響力表達支持，期待社會走向更加平等。此次演出，那那大師特別設計「天后組曲」，以溫嵐〈女力〉為主軸，透過歌曲中的能量呼應競技場上的拚搏精神，同時還安排蔡依林與蕭亞軒兩位舞曲天后的經典歌曲，希望選手們時時給自己最美的自信，全面引爆舞台氣場。
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