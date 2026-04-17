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▲林采緹（如圖）模仿邱淑貞在《賭神2》嘴叼撲克牌的經典場面。（圖／林采緹 Sunny Lin FB）

35歲女星林采緹因精緻外貌與火辣身材，而有「真人版蛇姬」的稱號。在15日，她於社群PO出穿著紅裙的拍攝幕後影片，低胸設計完全包不住她的傲人上圍，火辣造型直接神還原《賭神2》的「海棠」邱淑貞，林采緹還模仿邱淑貞的「嘴叼撲克牌」經典場面，完美變身海棠。林采緹在15日PO出拍攝幕後，寫下：「今天是黑桃A海棠。」影片中，是林采緹穿著多種不同造型的超低胸紅裙，不僅性感鎖骨、一字肩都一覽無遺，她還大方露出傲人事業線，直接把網友全辣翻。其中，林采緹還模仿邱淑貞「嘴叼撲克牌」的經典場面，完美變身《賭神2》的海棠。林采緹的超性感裝扮，也讓網友全被辣翻，「喜歡這造型，真的是海棠小姐耶」、「這根本是女神，太正了啦」、「超越邱淑貞的采緹」、「美，超美，我承認我有流鼻血。」大讚她的神還原。林采緹在2016年與當時還是男友的胡睿兒捲入大麻風波，不過兩人並沒有因此分手，反而感情更加緊密，2018年林采緹和胡睿兒結婚，同年生下兒子。不過胡睿兒竟在老婆懷孕期間，被控訴性侵撿屍，事後還說是「兩情相悅」否認性侵，誇張的是林采緹早就知情，還說會和胡睿兒一起面對，讓許多粉絲不捨，希望她別再委屈自己。然而，這段婚姻還是在2020年畫下句點，但林采緹也沒有因此沉浸於悲傷，在隔年傳出與食品生意負責人晨泓軍的緋聞，並在2023年被拍到同遊泰國、共同進出後，大方認愛。林采緹也在認愛後不時分享與男友的甜蜜，及與兒子的溫馨親子時光。