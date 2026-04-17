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▲吊車大王（如圖）娶4個老婆原因公開，是為了減少社會悲劇。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

啟德機械起重工程董事長胡漢龑被稱為「竹北吊車大王」，除了家財萬貫之外，他也因為娶了4個老婆時常成為話題焦點之一，除此之外他還有16位女友（秘書），讓許多網友為他貼上花心標籤，他過去受訪時解釋，自己娶很多老婆的原因是為減少社會不幸，就算有些女友是看上自己的錢，他也是無怨言幫忙對方養小孩。吊車大王過去接受網紅超老闆訪問時，曾被問到「為什麼要娶那麼多老婆」，為此他回應「是為了減少社會不幸悲劇」，吊車大王的老婆和小孩們，除了最剛開始和元配生下來的孩子以外，其他都是老婆們和前夫離婚後留下來的孩子，為了不要讓自己心愛的女人太辛苦，吊車大王將大家納入自己的家庭中，愛屋及烏給予許多照顧。吊車大王除了有許多老婆之外，另外也有近20個女朋友，他表示自己知道有些女友就是看上自己的錢，刻意帶孩子們來投靠自己，不過他也不覺得有什麼，依舊幫對方從小養小孩到大、無私給予許多資源。而吊車大王娶了4個老婆這件事，總是被許多網友懷疑「觸犯重婚罪」，為此他解釋自己為了娶其他老婆，20多年前就跟元配協議離婚了，只為了讓「身分證配偶欄是空白的」，因為在法律上他是單身的狀況，這樣既合乎法律，也能讓所有妻子全部公平公正，沒人能為名分爭執，對後面陸續進門的太太們也是一樣，在物質與生活上給予百分之百的保障，且所有老婆們身邊的孩子也都照法律認領，愛屋及烏就是他能維持四房和諧的原因。