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因應家庭親子旅遊與人寵共遊風潮持續升溫，高市府觀光局去年起推動「2025高雄市親子與寵物友善旅宿輔導計畫」，透過專家輔導與競賽評比機制，共輔導15家親子友善旅宿及10家寵物友善旅宿。16日舉辦成果發表會並公布評比結果：親子友善旅宿前三名依序為，「華園大飯店」草衙館、「義大皇家酒店」、「福容大飯店」高雄；寵物友善旅宿則由「多野樂旅館」奪得第一名，「杉菻行旅」第二名，「義旅舍」第三名。觀光局長高閔琳表示，現代社會生活型態與休閒遊憩需求與模式逐漸改變，其中，親子家庭旅遊以及攜帶毛小孩寵物一同出遊均已成流行趨勢。「2025高雄市親子與寵物友善旅宿輔導計畫」於去年8月5日及8月12日舉辦寵物友善及親子友善旅宿說明會，邀集學界與業界專家分享實務經驗，並積極協助業者精進服務與設施改善。高閔琳說，本次成果發表會特別選在榮獲寵物友善旅宿第一名的「多野樂旅館」舉行；除揭曉得獎名單，也邀請三家獲獎業者分享經營特色，讓旅宿業者彼此學習交流，也展現高雄觀光產業及飯店旅宿的創新與用心。「華園大飯店草衙館」分享結合周邊遊樂資源，打造滿足家庭需求的沉浸式住宿體驗，例如設置兒童專屬用餐區，讓孩子能親手製作早餐；「高雄中央公園英迪格酒店」則以創新行銷推廣寵物同遊，推出寵物鮮食套餐，讓人寵共享美好用餐時光等。觀光局進一步說明，本計畫共輔導15家親子友善旅宿及10家寵物友善旅宿，由專家團隊進行實地訪視，針對空間規劃、設施設備、服務流程、衛生管理與安全性等面向提出優化建議，協助業者全面提升接待品質。完成輔導後，再透過競賽評比，由產官學代表組成評審團進行審查與決選。此外，此次競賽亦設置多個特色獎項。親子友善旅宿「網路人氣獎」由「SOHO工坊眷村生活體驗館」獲得，「親子同樂獎」由「高雄富野渡假酒店」與「捷絲旅高雄站前館」獲得；寵物友善旅宿「網路人氣獎」由「底加睏－眷村民宿」獲得，「旅宿行銷推廣特別獎」則由「高雄中央公園英迪格酒店」獲得，展現旅宿業者在多元友善體驗上的創意與投入。更多活動資訊可至觀光局「高雄旅遊網」、「高雄熊」官方Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。