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一卡通與LINE Pay分家後，雙方在電子支付上瘋狂較勁， 然而，一卡通iPASS MONEY在好友轉帳、繳費支付等業績大幅衰退，且虧損持續擴大，累積虧損即將達資本額的半數，日前董事會也決議現金增資3億元，總經理鄭鎧尹今（17）日指出，增資案年底前一定會到位，並端出1.5億回饋「大放送」，目標今年獨立上線首年，積極擴張電支用戶及商家通路。一卡通今日舉行媒體茶敘，對於辦理現金增資發行新股3億，鄭鎧尹指出，3億增資案現在才剛過董事會，預計整體增資案一定會在年底前到位，而今年第一季也端出1.5億的電支回饋，來大方送給消費者，他也承諾，之後的每一季，應該都不會低於這個數字。在回饋權益合作方面，他表示，現在一卡通積極的與銀行合作，包括大股東聯邦銀行最支持，聯邦銀行信用卡掛在iPASS Money 筆筆消費有5%回饋，後續也與聯邦銀行也還會有更深入的相關合作，「大家可以再期待一下。」同時，一卡通也與玉山銀行積極合作，玉山信用卡使用iPASS Money有4.5%回饋，鄭鎧尹透露，其他銀行也都陸續在積極洽談當中，畢竟整體電支而言，信用卡是很重要的一環。他表示，今年是一卡通電支獨立的第一年，必須好好發展電支，所以今年的目標，就是要積極擴展電支的使用者，以及商家通路，因此，今年會投入大量的行銷費用。至於如何轉虧為盈，鄭鎧尹提到，縮小電支規模是一種方式，但公司的董事、股東都很支持一卡通，一卡通已經擁有720萬名用戶，「為什麼要縮小我們的規模？」應該是要恢復昔日的「大規模」。「尤其是今年是我們脫鉤的、獨立的第一年對不對？第一年我們就縮手，何必要這樣子？」所以，他強調，要做「擴張型」的轉虧為盈，尤其在IPO前必須先轉虧為盈，他說，現在要做的就是擴大，把電支長回來，因為電支依然是所有用戶的使用趨勢。