女星寇乃馨擁有好口才和流利外語能力，成為各大廠商活動主持人首選，受封「尾牙天后」、「活動女王」，她與知名音樂人黃國倫結縭14年，感情甜蜜。寇乃馨近日回母校台大拍影片，透露雖然大學曾經一次交4名男友，但不影響學業成績，甚至收穫強大的背誦能力，「我可以同時背40頁台詞，連標點符號都一樣，而且不打螺絲！」

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寇乃馨一次交4男　大學成績依然優異

寇乃馨讀台大外文系時，最高紀錄一次交4位男友，不過她在短片中說，自己每個學科的成績都在80分至85分以上，當場秀出的成績單上還有拿下90分的科目，「進了這麼好的學校，一定要該唸書唸書，該談戀愛談戀愛，盡情享受校園生活...男朋友是要談的，書還是要背的！」

此外，寇乃馨分享，曾經有一學科考戲劇，老師會任意出台詞，學生要答出戲劇和角色名稱，所以必須將大量的外國劇本背起來，「當主持人的時候我受用匪淺，我可以同時背40頁台詞，連標點符號都一樣，而且不打螺絲！」

寇乃馨表示，在大學時期習得記憶跟背誦的習慣、能力，「人生本來就是一本書，有用眼睛讀的，交往朋友讀的，用感知跟觀察讀的，不是你一定要讀哪本書，是你要練習讀書的習慣跟學習能力！」

寇乃馨是台大校花　小綠綠照驚為天人

今年54歲的寇乃馨，1989年從北一女畢業，同年以榜首之姿考上台灣大學外文系，也是台大公認的校花和風雲人物，追求者眾多，她曾經翻出高中時期的制服照，美貌驚為天人，網友直呼：「以前一定常常被吹口哨」、「在那個時代沒有修圖的程式，真的是美麗的」、「羨慕國倫老師！」

▲寇乃馨曾經翻出北一女學生照，美貌驚為天人。（圖／寇乃馨臉書）
▲寇乃馨曾經翻出北一女學生照，美貌驚為天人。（圖／寇乃馨臉書）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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資料來源：寇乃馨IG 

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。