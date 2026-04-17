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▲Billyrrom邊吃小籠包邊受訪，直呼體驗超新鮮。（圖／記者趙文彬攝）

Billyrrom錄音前吃臭豆腐泡麵 被臭到崩潰

Billyrrom可以吞50顆小籠包 許願下次受訪可吃肉圓

Billyrrom介紹 成團前有人不會樂器

▲Billyrrom已來台5次，明晚將在Lagacy Taipei開演唱會。（圖／記者趙文彬攝）

日本6人樂團Billyrrom二度來台，明天將在Lagacy Taipei舉辦演唱會，今（17）日提早抵台做準備，6位成員Rin、Yuta Hara、Taiseiwatabiki、Shunsuke、Mol、Leno受訪透露上次來台時，收到了獨立樂團溫蒂漫步送的臭豆腐泡麵，帶回日本後在錄音前開泡，結果味道實在太臭，嚇到的音量連在2樓錄音室的Mol都聽得到，「我在二樓都聽到慘叫聲。」還說當天狀態升級。而他們這次來台，直呼想念台灣啤酒，這次也想吃到蚵仔麵線，也表示在台灣能喝手搖配小籠包受訪的體驗，實在太新鮮，許願下次來台受訪可以吃到肉圓。Billyrrom曾在2月來台參加浮現祭，也造訪過首爾、港開舉辦演唱會，聊到在海外表演最不適應的地方，大部分還是飲食，主唱說：「因為我們6個人有什麼都能吃，也有挑食的人。」所以吃飯不是一件簡單的事，但Shunsuke分享上次來台時，溫蒂漫步有送他們臭豆腐泡麵，「我帶回日本，在做音樂的空間準備要吃的時候被嚇到，不管是味道還是香味都驚人。」主唱Mol就說：「他們在一樓吃，我在二樓都聽到慘叫聲。」問到味道多久才散？6位成員大笑覺得題目好細節，Shunsuke回答：「汁噴到我袖子上，那一整天都是味道。」問及這趟是否願意挑戰吃真的臭豆腐？全完沉默幾秒後說：「我們思考一下！」那衣服還在嗎？長袖是否變短袖？那天錄音的狀態有沒有不一樣？他們笑說這問題太有趣，「好像節奏有感覺不一樣，很瘋狂。」也說那天有把那碗泡麵吃完。其實Billyrrom來過台灣5次，今天是第一次接受台灣媒體訪問，主辦單位貼心送上手搖飲跟小籠包，讓他們邊吃邊受訪，直呼這台式訪問體驗很新鮮，一人吃個50顆小籠包都沒問題，也希望下次來台受訪時，可以換吃肉圓配啤酒，並許願這趟能夠吃到蚵仔麵線。Billyrrom是日本6人樂團，2020年由吉他手Rin號召Mol、Taiseiwatabiki、Shunsuke組成，從4人編制起家，一開始多數人幾乎沒有樂器底子，但靠著密集Live一路練上來，隔年就交出首支MV《Babel》，接著推出首張EP《Frontier》。同年再找來原本負責視覺製作的Yuta Hara轉任DJ與MPC，並加入他的青梅竹馬Leno，正式擴編成現在的6人體制。成員彼此幾乎都是從小認識的在地朋友，主唱Mol受父親與麥可傑克森影響，唱腔很有個人特色；Rin則是發起人，當年一句「3年後要上富士搖滾音樂祭，先不要上班」直接把團員拉進來，還真的成真。Taiseiwatabiki原本打算畢業就業，被說服後轉全職音樂；Shunsuke零基礎被半推半就買鼓入團；Yuta Hara從幕後視覺做到台上操盤；Leno則帶著古典鋼琴底子加入，補上鍵盤與合成器聲線，整團風格也更完整。Billyrrom今年2月底曾受邀來台參加浮現祭，這次為了專場演唱會再度來台，將於4月18日（星期六）晚上7點在Lagacy Taipei開演唱會。