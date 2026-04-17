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▲《戲說台灣》演員扮演遊戲角色如財神爺、三太子、狐仙現身藝閣車，發送「紅包魚錦囊」給信眾。（圖╱網銀國際提供）

▲《星城Online》攤位應援！送上「發財金」與「環保提袋」祝福與實用兼具。（圖╱網銀國際提供）

▲線上限定活動「星城Online祈福相伴」只到30日，「黃金媽祖」等你帶回家！（圖╱網銀國際提供）

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全台年度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」4月熱鬧展開。在這場跨越數百公里的信仰長征中，企業的應援力量從不缺席。《星城Online》今年再度投入民俗盛會，完整參與白沙屯媽祖進香（12日至20日）與大甲媽祖遶境（17日至26日），今年特別增設「累了請上車」休息巴士，替廣大信眾加油打氣。星城Online因應長途步行對體力的考驗，今年服務進一步升級，特別增設「累了請上車」休息巴士，提供舒適空調與歇息空間。此外，車內亦安排播放《星城Online》與《戲說台灣》合作推出的網路單元劇，讓信眾在休息恢復體力之餘，也能同步欣賞影像內容，成為路途中最貼心的行動補給站。為呼應台灣民俗文化，特別打造傳統特色「藝閣花車」，並延續與《戲說台灣》的合作，將網路短劇中的角色延伸至現場，「財神爺」、「三太子」、「狐仙」等角色隨車互動，並發送限量「好運紅包魚錦囊」，藉由傳統藝閣與戲劇角色的結合，為隨香行程增添互動與趣味。星城Online延續歷年設攤結緣的規劃，於媽祖行經路線周邊宮廟駐點，準備象徵祝福的「發財金」，並發送具實用性的環保提袋，供信眾於長途步行中收納物資使用，兼顧實用與祝福意涵，也成為許多信眾旅途中的小小確幸。為了讓無法到場的民眾也能感受活動氛圍，星城Online同步推出線上應援活動，只要於30日前登入活動頁面，即可參與「免費抽福籤、測運勢」，還有機會將極具收藏價值的「黃金媽祖」大獎帶回家，邀請全台信眾把握最後機會參與。星城Online透過線上與線下的深度串聯，以多元形式參與台灣宗教文化活動，讓更多民眾一同感受盛典期間的暖心氛圍。在這場15天的旅程中，星城Online始終都在，持續守護這份傳承百年的虔誠信仰。