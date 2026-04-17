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清明連假後，食品中毒事件頻傳。而食藥署今（17）日提到，案件之間並無共同供應鏈，統計研判是個別業者管理疏失。近期食品中毒案件頻傳。食藥署食品組組長許朝凱受訪時提到，分析研判每個個案並沒有共同供應鏈，而是個別業者管理疏失所導致；他表示，對於食安管理機制，從中央、地方的分工，到業者自主管理的風險分析、稽查等，有多重把關運作。根據食藥署歷年食品中毒資料統計，今年4月1日至16日期間，累計通報66件；民國110年至112年期間，同期（4月1日至16日）分別通報16件、29件、32件，113年暴增至220件，到了114年又下降為50件。至於食安簽證制度的建立，許朝凱說明，牽涉層面相當廣泛，包含技師法等，須審慎評估，也會邀集各方意見研議。許朝凱再次表示，對於任何食安是件會採取嚴肅的態度處理，除了依法裁處違規業者，也會強化跨縣市通報、稽查，確保風險即時掌控。近期食品中毒事件從北到南皆有案例，包括北市的戲曲學院逾30位學生上吐下瀉、新北清六食堂破百人通報，也驗出沙門氏菌；另外高雄春捲案件也有超過百人受害。