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根據日媒《日經亞洲》的報導指出，行政院長卓榮泰率團赴日觀賞WBC球賽，日本官員感到不滿，甚至感覺「遭到背叛」，網紅Cheap認為日方真的不爽了，而且覺得被台灣政府「衝康」，日方原本對院長訪日持開放態度，但關鍵是要全程「保持低調」，未料實際行程卻帶了包含發言人與攝影師在內約15人團隊，與「私人行程」說法明顯不符。Cheap直言，這種操作讓日方質疑台灣未遵守事前默契，甚至認為是刻意安排曝光，卓榮泰現身東京巨蛋即遭台灣媒體迅速報導，讓日方更加不滿，認為所謂「被捕捉」的畫面並不單純。在日本文化中，對於默契與信用極為重視，此舉恐被解讀為「背信」，進一步影響台日雙方互信基礎。事件發生時正值國際局勢敏感時刻，當時美中領導人正安排會面，日本要避免刺激中國，台灣此舉恐讓日方陷入尷尬。Cheap強調「日經亞洲」是全球最大的財經媒體之一，如果該媒體引述日本消息人士的說法，代表日方官員在透過媒體放話，向台灣政府表達強烈的不滿，並形容日方此舉是對台灣發出的「黃牌警告」。