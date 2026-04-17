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▲畢書盡（左起）、郭家瑋、楊子儀在北港媽遶境現場發放應援物品。（圖／索尼音樂提供）

▲畢書盡（左）、郭家瑋都是第一次參與媽祖進香活動，感受到信眾滿滿的熱情。（圖／索尼音樂提供）

Bii畢書盡與郭家瑋為人文宗教電影《農曆三月二十三》演唱主題曲〈半途中〉和〈常與非常的我〉，經各體系宮廟主委一致決議，正式成為今年度朝天宮進香、北港媽遶境、白沙屯媽祖進香與大甲媽遶境等重要遶境盛事之音樂主題曲和加油曲。Bii和郭家瑋昨（16）日也前往北港，親自感受媽祖進香盛況，一路上不少民眾認出兩人，不斷送上結緣品，讓雙帥直呼：「現場真的很溫暖、很有愛。」郭家瑋、Bii畢書盡與電影男主角楊子儀在北港媽遶境現場發放應援物品，現場播放兩人的歌聲陪伴大家一起走，Bii與郭家瑋說：「希望能帶給大家往前走的力量。」郭家瑋的奶奶是白沙屯媽祖的忠實信眾，他沿路也為Bii解釋台灣獨有的風俗活動，一路上民眾不斷送上結緣品給兩人，從各種打氣吊飾、飲料、水果到各式食物，兩人雙手被塞得滿滿。Bii畢書盡與郭家瑋都是第一次參與媽祖進香活動，兩人現場見證媽祖三進三退的震撼場面，因信眾爭相目睹這個畫面，人潮擠爆，兩人也被擠到差點沒有空間可以站立，雖然十分擁擠，Bii表示：「真的會感受到民眾對信仰的熱情，心中很感動。」郭家瑋也說：「我也是第一次這麼近看到媽祖，也跟媽祖許了願，真的很開心。」郭家瑋除了祈求家人健康外，也希望新歌可以被更多人聽到和喜愛，Bii則虔心祈求自己愛的家人親友都能健康平安，兩人在應援站發放茶飲和乾洗澡給參與進香活動的民眾，不斷被認出，成為合照的打卡點，直呼感受到現場民眾滿滿的熱情，Bii說：「見到大家都是很真誠、很友善、很可愛的。」現場播放由Bii畢書盡演唱的遶境主題曲〈半途中〉和郭家瑋演唱的加油曲〈常與非常的我〉，透過音樂為所有信眾應援，Bii笑說：「其實在現場聽到自己的歌有一點害羞，但也覺得歌曲中散發的正能量，可以陪著大家一起，在炎熱的天氣下走過這一段路，是很棒的事。」郭家瑋也說：「我在錄音時就覺得歌很有前進的感覺，可以帶給大家勇往直前的力量，希望帶大家可以更快達到你想要去的地方，雖然很熱，一直流汗，但到達的時候會覺得都是值得的，我們的歌可以陪著大家，真的非常感動。」