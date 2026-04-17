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大同今（17）日正式與南亞塑膠簽署合作備忘錄，宣布雙方將在高效節能變壓器領域展開策略合作，攜手推動次世代T NEX系列變壓器的設計開發、量產能力與技術升級，以此更有競爭力地搶攻南亞轉型能源市場。近年來，東亞地區各國積極推動工業設備更新、老舊變壓器汰換、高效率配電設施導入，以及 CSR／ESG 指標下的節能減碳策略，企業與政府部門對高效率、低損耗、低碳排的電力設備需求不斷增加，設備老化使能源損耗與運轉成本持續攀升，也帶動高效節能產品的加速導入。大同指出，在東亞市場深耕多年，憑藉品質穩定、效率卓越與穩定交貨的優勢，已在多國取得亮眼成果。此次與南亞合作，將使T NEX系列變壓器透過規模化生產、穩定的供應鏈與更具競爭力的成本結構，加速在區域市場的拓展進程。大同表示，此次象徵雙方共同打造下一階段能源設備需求的次世代節能變壓器。產品設計著重高效率、低損耗、低噪音與長期耐用性，並符合日本2026 年度的高效能設備基準，適用於工業、公共設施與基礎建設等多種場域。大同在品質驗證上的技術，加上南亞在產能上的投入，使T NEX系列在整體性能、穩定性與供應彈性上皆大幅提升。合作備忘錄也代表雙方在未來將以技術強化與支援、產能協作，以及東亞業務市場等面向建立緊密的合作架構，並持續就新產品開發、製造標準化與市場需求進行深度交流。T NEX系列將成為大同在高效節能變壓器領域的重要推進力量。大同強調，面對能源轉型與設備更新的長期趨勢，將持續以創新研發、永續思維與策略合作夥伴體系作為核心，推動高效電力設備的布局，協助企業與城市實現節能、減碳與電力品質提升的目標。高效節能變壓器T NEX系列將於今年度日本電設工業展（JECA FAIR）正式亮相，屆時將與旗下IE4高效率工業馬達等多項節能設備共同展出，以體現公司在高效節能與電力系統整合領域的完整布局，並展現與南亞合作後的階段性成果。