緬甸軍頭敏昂萊（Min Aung Hlaing）日前就任總統，今17日宣布大規模特赦，釋放4300多名囚犯，其中包括在2021年被軍政府推翻的前總統溫敏（Win Myint），高齡80歲的前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）也獲得減刑。
據路透社報導，適逢緬甸傳統新年，敏昂萊於17日批准大規模特赦，共計4335名囚犯獲釋。這是敏昂萊過去半年內第三次類似行動，緬甸通常會在每年1月的獨立紀念日和4月的新年之際進行大赦。
翁山蘇姬委任律師證實，翁山蘇姬原本面臨27年刑期，如今已經已獲減免六分之一，約為4.5年，但她仍面臨超過20年的漫長刑期。至於翁山蘇姬是否能獲准以軟禁形式回家服完剩餘刑期，目前尚不明朗。
現年80歲的翁山蘇姬此前因煽動、貪污、選舉舞弊及違反國家機密法等一系列罪名被判處27年徒刑。她的盟友指稱，這些指控均具有政治動機，目的是阻止她從政。翁山蘇姬曾斥責對她的指控很荒謬，但自馬拉松式的審判結束後，她就再也沒有公開露面，行踪也無人知曉。
在獲釋的囚犯中包括翁山蘇姬盟友、前總統溫敏（Win Myint），他曾於2018年至2021年軍事政變期間擔任總統。敏昂萊2021年發動軍事政變，在奪權前夕，便先逮捕溫敏與當時緬甸實質領導人翁山蘇姬，對兩人指控各種罪名並判刑。官媒表示，溫敏已獲得赦免，並在特定條件下縮減其餘刑期。
溫敏所屬的政黨「全國民主聯盟」（NLD）發言人苗紐（Myo Nyunt）表示，他已經在奈比多的溫敏女兒家中，與溫敏及其家人會面。
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翁山蘇姬委任律師證實，翁山蘇姬原本面臨27年刑期，如今已經已獲減免六分之一，約為4.5年，但她仍面臨超過20年的漫長刑期。至於翁山蘇姬是否能獲准以軟禁形式回家服完剩餘刑期，目前尚不明朗。
現年80歲的翁山蘇姬此前因煽動、貪污、選舉舞弊及違反國家機密法等一系列罪名被判處27年徒刑。她的盟友指稱，這些指控均具有政治動機，目的是阻止她從政。翁山蘇姬曾斥責對她的指控很荒謬，但自馬拉松式的審判結束後，她就再也沒有公開露面，行踪也無人知曉。
在獲釋的囚犯中包括翁山蘇姬盟友、前總統溫敏（Win Myint），他曾於2018年至2021年軍事政變期間擔任總統。敏昂萊2021年發動軍事政變，在奪權前夕，便先逮捕溫敏與當時緬甸實質領導人翁山蘇姬，對兩人指控各種罪名並判刑。官媒表示，溫敏已獲得赦免，並在特定條件下縮減其餘刑期。
溫敏所屬的政黨「全國民主聯盟」（NLD）發言人苗紐（Myo Nyunt）表示，他已經在奈比多的溫敏女兒家中，與溫敏及其家人會面。